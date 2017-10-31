«Крост» построит под программу реновации еще один ДСК

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Учитывая огромный размер программы реновации, тактика «Кроста» абсолютно оправданна, считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Крост» начала строить в подмосковной Сходне новый домостроительный комбинат (ДСК), рассказала «Ведомостям» заместитель гендиректора компании Марина Любельская. По ее словам, если сейчас мощности принадлежащих «Кросту» двух заводов фабрики «Мажино» составляют около 100 000 кв. м в год, то после запуска нового комбината этот показатель вырастет до 300 000 кв. м в год. Инвестиции в строительство третьего ДСК Любельская оценивает в 2 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2019 г. Мощности нового ДСК будут использоваться как самой компанией «Крост», так и другими застройщиками – для жилых комплексов, которые будут возводиться по программе реновации, говорит Любельская. Она напоминает, что собственные коммерческие проекты «Кроста» в основном возводятся из монолитного бетона.

Опыт сноса и переселения У «Кроста» есть опыт работы со сносом и переселением пятиэтажек. Компания ведет реконструкцию двух кварталов района Хорошево-Мневники. В квартале № 75 концерн снес 37 пятиэтажек, в квартале № 82 предполагается демонтаж 50 домов, из которых на сегодняшний день снесено семь.

Программа реновации рассчитана до 2032 г. Планируется снести более 5000 домов (это свыше 350 000 квартир), на их месте построить свыше 16 млн кв. м жилья для переселенцев, а еще столько же построить на продажу, чтобы окупить затраты. Инвестиции на эту программу московские чиновники ранее оценивали примерно в 3 трлн руб. Застройщиком проектов по программе выступит созданный в октябре нынешнего года Московский фонд реновации. Сторонних инвесторов в эту программу привлекать не будут, однако частные застройщики могут выступать подрядчиками при проектировании и строительстве, говорил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. По его словам, в Москве ежегодно вводится около 3 млн кв. м жилья (или 5 млн кв. м с учетом инфраструктуры), еще 7–8 млн кв. м строится. Программа реновации через 2–3 года увеличит эти показатели на 1–1,5 млн кв. м в год.