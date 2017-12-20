Реновация в Москве

Снос пятиэтажки в Москве Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стартовавшее в 2017 г. грандиозное переселение миллиона москвичей из хрущевок в новостройки — реновация — сопоставимо по масштабу только с собственно хрущевским переселением в пятиэтажки из коммуналок. Задуманная как невиданное по капиталистическим меркам благо — бесплатный переезд в новое современное жилье, инициатива московских властей спровоцировала сопротивление немалой доли жителей подлежащих реновации кварталов, возмутившихся тем, что решение было принято без их участия. Потенциально выигрышная идея грозила обернуться большими проблемами в мегаполисе, где уровень лояльности власти и так ниже среднего по стране.

После этого столичные власти сделали выводы. Закон, в спешке принятый Госдумой в драконовской первой редакции, был переписан. Возможности москвичей были расширены: они получили право как отказаться от реновации, так и войти в программу по решению собрания жильцов — и та, и другая опция оказались востребованными. Но осадок остался: жители сносимых домов получили важный опыт гражданской солидаризации и сопротивления. Неудивительно, что реновация стала одной из важных тем оппозиции на время кампании по выбору муниципальных депутатов — и во многих районах противники сноса получили депутатские мандаты.

О реновации снова вспомнят в 2018 г., когда в Москве будут выбирать мэра. Сергей Собянин — именно он предложил Владимиру Путину снести московские пятиэтажки — собирается идти на новый срок. Первые переселенцы должны получить ключи от новых квартир как раз накануне выборов, но большинству придется ждать: программа рассчитана на 15 лет и завершится уже после того, как в Москве сменится мэр, а в стране — президент.