Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: ВТБ продает офисы на Патриарших

ФСК может арендовать здание на Патриарших прудах под штаб-квартиру

Дружественная ей структура хочет купить комплекс бывшей типографии Левенсона
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Структура, дружественная Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), ведет переговоры с банком ВТБ о покупке у него комплекса зданий Товарищества скоропечатни Александра Левенсона, расположенного в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки, и топ-менеджер инвестиционной компании – потенциального покупателя. Представитель ВТБ лишь подтвердил, что комплекс в Трехпрудном переулке выставлен на продажу, конкретных претендентов на него он не назвал. ФСК ЕЭС, заверил ее представитель, не ведет переговоров о покупке комплекса.

Скоропечатня Левенсона на Патриарших прудах объединяет пять зданий общей площадью 11 500 кв. м, это памятник культурного наследия федерального значения. Комплекс построен в 1900 г. специально под типографию. Последние годы здание скоропечатни через закрытый паевой инвестиционный фонд «Центральный» контролировал Банк Москвы, который в 2011 г. вошел в группу ВТБ. По данным Единой электронной торговой площадки, структура ВТБ в мае 2017 г. выставляла паи фонда на торги, рассчитывая выручить 6,2 млрд руб., но заявки на участие в торгах никто не подал.

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