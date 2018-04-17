ФСК может арендовать здание на Патриарших прудах под штаб-квартиру

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Скоропечатня Левенсона на Патриарших прудах объединяет пять зданий общей площадью 11 500 кв. м, это памятник культурного наследия федерального значения Департамент культурного наследия Москвы

Структура, дружественная Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), ведет переговоры с банком ВТБ о покупке у него комплекса зданий Товарищества скоропечатни Александра Левенсона, расположенного в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки, и топ-менеджер инвестиционной компании – потенциального покупателя. Представитель ВТБ лишь подтвердил, что комплекс в Трехпрудном переулке выставлен на продажу, конкретных претендентов на него он не назвал. ФСК ЕЭС, заверил ее представитель, не ведет переговоров о покупке комплекса.

Скоропечатня Левенсона на Патриарших прудах объединяет пять зданий общей площадью 11 500 кв. м, это памятник культурного наследия федерального значения. Комплекс построен в 1900 г. специально под типографию. Последние годы здание скоропечатни через закрытый паевой инвестиционный фонд «Центральный» контролировал Банк Москвы, который в 2011 г. вошел в группу ВТБ. По данным Единой электронной торговой площадки, структура ВТБ в мае 2017 г. выставляла паи фонда на торги, рассчитывая выручить 6,2 млрд руб., но заявки на участие в торгах никто не подал.