Акционеры холдинга «Адамант» выходят на гостиничный рынок Москвы

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Первый проект группы «Адамант» – отель около «Сколково» Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры холдинга «Адамант» планируют построить свой первый гостиничный комплекс в Москве, они уже приобрели для этого участок площадью около 1 га рядом с инновационным центром «Сколково», знают два консультанта, работавших с компанией. Вице-президент и совладелец «Адаманта» Владимир Голубев это подтвердил и сообщил, что концепция проекта пока не определена. Там можно возвести гостиницу общей вместимостью не менее 200 номеров, подсчитал владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Инвестиции в проект он оценивает примерно в $20 млн (около 1,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 июля 2018 г.).

«Адамант» – один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Компания в 2018 г. заняла 12-е место в рейтинге рантье российского журнала Forbes с арендным доходом $220 млн. По данным группы, ей принадлежит около 1,5 млн кв. м недвижимости.