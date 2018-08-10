AFI Development построит для «Метромаша» 500 000 кв. м жилья в Москве

Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Леваев построит для других

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AFI Development выступает fee-девелопером проекта, т. е. управляет им за вознаграждение AFI Development

AFI Development начала строительство крупного многофункционального жилого комплекса «Сиреневый парк» на территории промзоны на Тагильской улице, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. На сайте архитектурной мастерской «Сергей Киселев и партнеры», которая разрабатывала этот проект, сказано, что его общая площадь составит 503 000 кв. м.

Правда, инвестором проекта там указано АО «Метромаш» (специализировалось на ремонте и изготовлении оборудования для столичного метрополитена, сейчас занимается сдачей в аренду оборудования и недвижимости). Сегодня, как следует из проектной декларации «Сиреневого парка», идет строительство первой очереди комплекса на 55 000 кв. м.