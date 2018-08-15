Основатель группы ПИК достроит за Аблязовым комплекс на Поклонной горе
Wainbridge Кирилла Писарева стала партнером «БТА банка»
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Основатель группы ПИК достроит за Аблязовым комплекс на Поклонной горе
Wainbridge
Компания Wainbridge построит крупный многофункциональный гостиничный комплекс на Поклонной улице, рассказали «Ведомостям» два ее партнера. Информация о проекте есть на официальном сайте Wainbridge: там говорится, что проект будет включать в себя премиальные резиденции и 5-зведочный гостиничный комплекс. Другие подробности там отсутствуют.
Представитель Москомстройинвеста сообщил, что градостроительно-земельная комиссия еще в 2016 г. разрешила построить на этом участке гостинично-деловой центр на 98 777 кв. м.
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