Площадку рядом с Кремлем может застроить компания, связанная с Виталием Юсуфовым

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Компания ООО «Ситизен» стала победителем аукциона по продаже земельного участка на Садовнической улице Евгений Разумный / Ведомости

Компания ООО «Ситизен» стала победителем аукциона по продаже земельного участка на 1,36 га и 13 зданий площадью 7800 кв. м., расположенных на Садовнической улице, 62. Трансляция аукциона велась на сайте продавца объектов — госкорпорации «Дом.рф». При стартовой цене лота в 1,25 млрд руб. покупатель пообещал заплатить 2,37 млрд руб.

Участок ранее находился на балансе Минобороны и был передан «Дом.рф» для продажи.

Владельцем «Ситизен», которая была зарегистрирована 1 января 2018 г., является Александр Леонов (данные ЕГРЮЛ). Победитель аукциона может быть связан с бизнесменом Виталием Юсуфовым, рассказал источник, близкий к организаторам торгов. От компании «Ситизен» участие в аукционе принимал Игорь Пышкин. Человек похожий на него и с такими же инициалами является или являлся гендиректором инвестиционно-строительной компании (ИСК) «Форт» (последние сообщения на ее сайте датированы 2015 г.) Там же сказано, что в ее портфеле находится отель «Будапешт» на ул. Петровские линии. В 2012 г. мэрия Москвы продала гостиницу никому не известной фирме «Новострой+». Чиновник мэрии и один из его знакомых тогда говорили, что она связана с Виталием Юсуфовым. Один из бывших партнеров ИСК «Форт» также знает, что компания «плотно работает с Юсуфовым». Получить официальные комментарии Юсуфова и Пышкина на момент публикации не удалось.