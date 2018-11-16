Бывший участок Минобороны рядом с Кремлем продали за 2,4 млрд рублей

Участок находится на балансе Минобороны Наталья Гарнелис / ТАСС

Владельцем земельного участка на 1,36 га и 13 зданий общей площадью 7800 кв. м, расположенных в Москве по адресу Садовническая улица, 62, станет ООО «Ситизен». Трансляция аукциона велась на сайте продавца объектов — госкорпорации «Дом.рф». Покупатель заплатит за участок 2,37 млрд руб. Стартовая цена лота — 1,25 млрд руб.

Участок ранее находился на балансе Минобороны и был передан «Дом.рф» для продажи. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на консультантов, что участок на Садовнической улице — единственная площадка рядом с Кремлем, доступная инвесторам на открытом рынке. На ней можно возвести жилой проект или апарт-комплекс.

Владельцем ООО «Ситизен», зарегистрированного 1 января 2018 г., является Александр Леонов (данные ЕГРЮЛ).

Всего заявки на участие в аукционе подали шесть претендентов: «Галс инвест», «Стройград», «Ситизен», «Терра оптима», Александр Рыжов и «Индекс групп». Но последней компании в участии в аукционе отказали из-за отсутствия задатка.

«Ведомости» выясняют, кто стоит за участниками торгов.

Известно лишь, что «Галс инвест» входит в принадлежащую группе ВТБ девелоперскую компанию «Галс девелопмент», которая занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

Сколько «квадратов» жилья можно купить в элитных районах Москвы за $1 млн