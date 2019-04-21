Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: АФК «Система» меняет связи

АФК «Система» перестроит здание Дома связи на Новом Арбате

Там могут появиться апартаменты под управлением гостиничного оператора или офисы

Собственник Дома связи на Новом Арбате, 2, может перестроить здание: в начале апреля он вынес на публичные слушания предложение об увеличении площади комплекса с 11 161 кв. м до 13 320 кв. м. Соответствующие документы опубликованы на сайте префектуры Центрального административного округа (ЦАО). Владелец объекта – входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость», указали два консультанта, работавшие с объектом, и подтвердил представитель АФК «Система».

Дом связи построен в 1967 г. под размещение автоматической телефонной станции и почтового отделения. Сейчас площади комплекса сдаются в аренду, а фасад здания уже давно используется в качестве рекламной поверхности.

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