АФК «Система» перестроит здание Дома связи на Новом Арбате

Там могут появиться апартаменты под управлением гостиничного оператора или офисы

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Дом связи планируется перестроить под гостиницу, офисы и ритейл, сказано в документах префектуры ЦАО АГН «Москва»

Собственник Дома связи на Новом Арбате, 2, может перестроить здание: в начале апреля он вынес на публичные слушания предложение об увеличении площади комплекса с 11 161 кв. м до 13 320 кв. м. Соответствующие документы опубликованы на сайте префектуры Центрального административного округа (ЦАО). Владелец объекта – входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость», указали два консультанта, работавшие с объектом, и подтвердил представитель АФК «Система».

Дом связи построен в 1967 г. под размещение автоматической телефонной станции и почтового отделения. Сейчас площади комплекса сдаются в аренду, а фасад здания уже давно используется в качестве рекламной поверхности.