«Яндекс.Маркет» потратит не менее миллиарда рублей на склады
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Компания «Яндекс.Маркет» договорилась об аренде свыше 150 000 кв. м складов в двух логистических комплексах в Московском регионе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками этих сделок. Оба объекта, по их словам, будут использоваться под совместный проект «Яндекса» и Сбербанка – маркетплейс «Беру» с товарами от российских поставщиков. Речь идет о логистических комплексах «Софьино» и «Томилино», которые расположены в районе Новорязанского шоссе, уточнил представитель «Яндекс.Маркета»: в первом «Беру» арендует 40 000 кв. м с возможностью расширения до 100 000 кв. м, во втором – 15 000 кв. м, постепенно увеличив площадь до 51 000 кв. м. Запрос в «Софьино» остался без ответа. Представитель Сбербанка, владельца «Томилино», от комментариев отказался.
Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» еще в 2017 г. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon», – говорил тогда президент Сбербанка Герман Греф. «Беру» работает по модели маркетплейса торговой онлайн-площадки, т. е. она не продает собственные товары, а предоставляет возможность приобрести что-либо из ассортимента партнеров-продавцов, сама же получает фиксированную комиссию от заказа в зависимости от категории товара. «Яндекс.Маркет» также развивает одноименный сайт для поиска и сравнения товаров и цен и маркетплейс для онлайн-покупок у зарубежных компаний Bringly.
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