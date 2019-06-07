Что будет с хостелами

В Петербурге самое большое число мини-отелей и хостелов в России Замир Усманов / ТАСС

Кто и что потеряет

По оценке президента Гильдии малых средств размещения России Яны Бабиной, со вступлением в силу поправок в Жилищный кодекс (получивших известность как «закон о хостелах») налоговые потери бюджета Санкт-Петербурга превысят 1,3 млрд руб., а рабочих мест лишится почти 6400 человек. В масштабах страны потери будут еще ощутимее, считает президент НП «Ассоциация малых гостиниц Петербурга», член правления Российской гостиничной ассоциации Владимир Васильев: «Только в 20 крупнейших туристических регионах будет потеряно около 76 800 рабочих мест в 30 284 объектах. Потенциальный ущерб по налоговым отчислениям этих сотрудников исходя из МРОТа в год превысит 5,4 млрд руб., по налоговым отчислениям предпринимателей – 5 млрд, по отчислениям НДС – 4,98 млрд. Итого суммарные возможные налоговые потери при закрытии малых средств размещения за год в 20 крупнейших регионах превысят 15,48 млрд руб.».

В Минэкономразвития отказались комментировать эти цифры, а также давать прогноз возможного влияния запрета на туристический поток и доходы от туризма – как в Санкт-Петербурге, так и в целом по стране.

В Комитете по туризму Санкт-Петербурга изменения общего турпотока не ждут. «Мы прогнозируем, что большая часть малых средств размещения, в данный момент находящаяся в жилых помещениях, за оставшиеся четыре месяца до вступления закона в силу успеет решить вопрос перевода в нежилую категорию, – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. – Таким образом, изменения в Жилищном кодексе не повлияют на общий уровень въездного туризма в Петербург. Малыми средствами размещения – хостелами, мини­-гостиницами – пользуется 2 млн туристов в год. Сейчас в Петербурге годовая загрузка средств размещения – 70–75%. Новый закон приведет к тому, что она вырастет до 85–90%. Также в городе увеличивается количество апартаментов, за последние два года объем их строительства вырос в 3 раза».

У пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной прогноз гораздо менее оптимистичный: «В прошлом году Санкт-Петербург посетило 7–8 млн туристов, 35% из них останавливаются в мини-отелях и частных хостелах. В сезон в городе очень дорогие гостиницы. Город просто потеряет этих туристов. Недорогие места размещения бронируются за полгода, заменить их нечем».

«Не менее 75–80% хостелов в двух столицах на сегодня находятся в жилых домах. Это означает, что после принятия закона предложение значительно уменьшится. Аудитория, которая останавливается в хостелах, вряд ли перетечет в классические гостиницы. Максимум, на что они могут переориентироваться, – частные квартиры, а также морально устаревший, «советский» номерной фонд по цене 1500–2000 руб. за ночь», – предполагает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин надеется, что часть хостелов все же смогут переоформить в нежилые помещения и они продолжат работу. «В краткосрочной перспективе возможен рост цен на гостиничные услуги в крупных городах (я бы оценил его в пределах 5%), – говорит сенатор. – В 2020 г. в тех городах, в которых имеется значительное количество хостелов в жилых помещениях, их потери будут компенсироваться увеличением рынка частной аренды. Но поскольку Совет Федерации добился вступления в силу закона о хостелах по окончании высокого туристского сезона, то уменьшения общего турпотока в 2019 г. я не прогнозирую». По словам Фомина, средняя загрузка российского гостиничного сектора составляет менее 40% в год и позволяет увеличивать турпотоки в несезонные месяцы.

С сенатором согласна Лилия Биткулова, генеральный директор Центра классификации «Звезды отелям». По ее словам, заметно на изменение туристического потока принятые поправки вряд ли повлияют, особенно в 2019 г. – ведь они начинают действовать по окончании высокого сезона. И в целом на изменение турпотока больше влияют реальная покупательная способность граждан, а также событийная привлекательность направления, нежели изменение статуса объектов размещения. Что касается цен на размещение, то они будут естественным путем регулироваться рынком, считает Биткулова.

Исчезнут ли хостелы

Почти все опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники индустрии соглашаются с тем, что регулирование отрасли было необходимо. Обсуждения этой темы шли более пяти лет и тот вариант, который сейчас принят, рассматривался среди других, напоминает Фомин. При этом он подчеркивает, что нельзя считать все объекты размещения в жилых домах однозначно мешающими жильцам: известно немало примеров, когда владельцы хостелов приводили в порядок парадную или двор и прилегающие территории, устанавливали камеры и обеспечивали порядок в доме, чему были рады все.

По словам Панкевича, в Петербурге насчитывается 1415 средств размещения, из которых почти 370 находится в жилом фонде. «Чтобы смягчить последствия закона, в правительстве Санкт-Петербурга разработаны меры поддержки отельеров, владельцам малых средств размещения оказывается консультационная помощь. Также город совместно с общественными организациями, в частности с Ассоциацией малых отелей, помогает представителям бизнеса перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой», – объясняет чиновник.

Хостельеры, даже признавая необходимость регулирования отрасли, указывают, что новые правила могут ударить в первую очередь по добропорядочным и легальным объектам. «Ночлежки, бордели и притоны – это большая проблема, которую легальные средства размещения хотят решить так же, как и власти. Потому что они портят репутацию всей индустрии, прикрываясь названием «хостелов» и «мини-отелей», – говорил управляющий хостелов «Страна чудес» Михаил Рогалев петербургскому изданию «Бумага». – Закрытие законных объектов, прошедших классификацию, т. е. имевших лицензию на работу, в жилом фонде не решит эту проблему. При этом также пропадет важная функция малых средств размещения – расселение коммуналок. Индустрия мини-отелей и хостелов все эти годы помогала в этом Петербургу. У администрации на это не хватало ресурсов и возможностей. Проблема в том, что огромные 10-комнатные коммуналки с окнами во двор-колодец не подойдут никому, кроме хостелов и мини-отелей. Если нас запретят в жилом фонде, не понятно, кто будет дальше расселять эти коммуналки и во что превратятся наши уже расселенные квартиры».

Также почти все сходятся во мнении, что радикальных изменений в организации работы малых средств размещения ждать не стоит. Самый вероятный вариант развития событий, по крайней мере в обозримом будущем, – изменение юридического статуса хостелов (перевод документооборота из гостиничных услуг в краткосрочную аренду) или уход их в тень. «У части экспертов возникает опасение, что закон приведет к росту теневого сектора размещения туристов. Хозяин хостела будет сдавать свои помещения в краткосрочную аренду туристам как физическое лицо и вообще выйдет из-под контроля надзорных служб. Также возможен рост рынка частной аренды жилых помещений туристами. В среднесрочной перспективе (3–5 лет) будут увеличиваться инвестиции и ввод новых гостиниц эконом-класса – «2 звезды» и хостелов», – прогнозирует Фомин.

«Потребитель не будет разбираться, кто легально ведет свою деятельность, а кто нет. При данном законе формат хостелов продолжит работать, но уже в теневом секторе, не развивая экономику и туризм», – считает Бабина. «Я думаю, будет волна закрытий хостелов: владельцы будут их продавать либо попробуют перепрофилировать в квартиры под сдачу в посуточную аренду по принципу Airbnb (что, безусловно, менее доходный бизнес по сравнению с хостелом). Какое количество хостелов будет продолжать работать невзирая на запрет, зависит от мер, которые будут приниматься по отношению к нарушителям, а также от оперативности действия властей по пресечению», – делится Веллер.

Нужно ли запрещать

Неясность процесса применения закона и существенная разница в оценке его последствий заставили многих участников индустрии задаваться вопросом, можно ли считать выбранные меры оптимальными.

Большинство экспертов заявляют, что поправки – лишь начало работы над регулированием гостиничного рынка. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал разграничить гостиничные услуги и услуги краткосрочной аренды квартир: «Это позволит там, где это не нарушает покоя жильцов, сохранить дешевые места, что очень важно для привлечения разного типа туристов. Для Петербурга эта тема наиболее критична». На конференции «Ведомостей» «Туризм в России. Развивая успех» заместитель Орешкина Сергей Галкин подтвердил, что сейчас ведется законотворческая работа именно в этом направлении – разграничение между определениями «гостиничная услуга» и «сдача квартир в краткосрочную аренду».

«Серьезной задачей, которую необходимо сейчас решать, является разработка нормативных документов, которые позволят малому бизнесу оставаться в правовом поле, – говорит Биткулова. – В первую очередь это установление разграничений между гостиничными услугами и услугами краткосрочной аренды. Безусловно, одно не всегда исключает другое». Эксперт объясняет, что гостиница – это средство размещения, спроектированное определенным образом с учетом требований безопасности, пожарных норм и предоставляющее не только возможность остановиться, но и дополнительные услуги. Гостиница работает в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в РФ. А, например, собственник жилой площади вправе сдать ее в аренду (посуточно либо на длительный срок) по договору и при этом также обязан обеспечить безопасность и чистоту в сдаваемых помещениях. Для разграничения всех этих спорных моментов и нужны нормативные документы. Поэтому правильно, что сегодня рассматривается вопрос об определении на законодательном уровне термина «туристское жилье», комментирует Биткулова. И напоминает, что еще один важный этап работы – правильная классификация объектов размещения.

«Принятые поправки к ЖК нельзя считать однозначно негативными. Конечно, рынок нуждался в регулировании, отрицать наличие средств размещения, работавших с нарушениями, тоже нельзя. Но прежде чем запрещать, нужно было выявить и учесть все объекты размещения, затем провести их классификацию по видам, дать возможность малому бизнесу существовать и развиваться в правовом поле. Например, не так давно обсуждалась следующая система оценки: звезды – для отелей, ключи – для гостевых домов, комнат и апартаментов, буква Н (изображение кровати) – для хостелов. Это позволило бы применить разные схемы регулирования к разным объектам размещения. В вопросе разграничения и классификации различных объектов можно ориентироваться и на зарубежный опыт», – поясняет Биткулова.

«Самым оптимальным было бы в принципе не допускать возникновения той хаотической ситуации с переплетением коммерческих и некоммерческих интересов различных групп населения в рамках жилого сектора, которая сложилась сейчас, – говорит партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко. – Однако государство, пусть и с запозданием, все же постепенно исправляет ошибки девяностых. Закон, безусловно, позитивно отразится на индустрии и станет благом для всех заинтересованных сторон. Жильцы получат право на спокойное проживание в своих домах, клиенты хостелов – право на размещение в качественных помещениях, где соблюдены базовые санитарные нормы, а также нормативы противопожарной и антитеррористической безопасности, и, наконец, государство – повышение собираемости налогов и учета миграционных потоков за счет упорядочивания данного сегмента средств размещения (и отсева откровенно серого бизнеса)».