Миллиардер Игорь Рыбаков откроет один из крупнейших коворкингов в России

Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: SOK для «Федерации»

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Cеть коворкингов SOK арендует 7167 кв. м в башне «Федерация» на территории делового центра «Москва-сити» sok.works

Cеть коворкингов SOK арендует 7167 кв. м в башне «Федерация» на территории делового центра «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Компания уже приступила к отделочным работам в помещении площадью более 3000 кв. м, открытие запланировано на сентябрь, уточнил управляющий партнер SOK Ирек Аллаяров. Доступ к оставшейся части SOK получит после переезда нынешнего арендатора – это должно произойти в течение двух месяцев, добавил он.

Представитель «Федерации» и старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова, представлявшая интересы собственника помещения, также подтвердили информацию о сделке.