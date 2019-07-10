Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Из «Искры» возгорится «Почта»

«Почта России» может переехать на Ленинградский проспект

Она хочет выкупить у «дочки» группы ВТБ площади в комплексе «Искра-парк»

Об интересе «Почты России» к бизнес-центру в комплексе «Искра-парк» на Ленинградском проспекте «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки: госпредприятие претендует на большую офисную часть объекта. Информацию о переговорах подтвердил партнер владельца комплекса – компании «Галс-девелопмент» (входит в группу ВТБ). Переговоры в продвинутой стадии, правда, никаких обязывающих документов по комплексу не подписано, уточняют два консультанта. По словам третьего, на сегодня вариант переезда в «Искра-парк» приоритетный, хотя «Почта России» рассматривает и другие предложения на рынке.

«Почта России», по словам ее представителя, не планирует ничего покупать и останется в нынешнем офисе на Варшавском шоссе. Он нуждается в серьезной реконструкции, объясняют консультанты поиск нового помещения для штаб-квартиры предприятия. Представитель «Галс-девелопмента» от комментариев отказался.

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