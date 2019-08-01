Петербургский девелопер увеличивает портфель в Московском регионе

Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: «Южная долина» под солнцем

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«Южная долина» удачно расположена: в экологически благоприятном месте и недалеко от Москвы Seven Suns Development

Компания Seven Suns Development приобрела часть проекта жилого поселка «Южная долина», который строит RDI Group в 9 км от МКАД на Каширском шоссе, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Стороны заключили партнерское соглашение о комплексном развитии территории площадью 51 га, уточнил представитель RDI Group. Весь проект занимает 87,7 га, сказано на сайте «Южной долины». Здесь должны быть построены малоэтажные дома почти на 5000 квартир, 369 таунхаусов и 61 коттедж. «Синергия двух компаний позволит усилить конкурентные преимущества проекта, привлечь к нему дополнительное внимание на рынке и снизить риски для обоих партнеров», – передал председатель совета директоров RDI Group и ее основной акционер Дмитрий Аксенов.

Соглашение с Seven Suns Development касается еще не начатых очередей комплекса «Южная долина» – первые три группа достроит сама, уточняет представитель RDI Group. Общая площадь жилой части проекта составляет 300 000 кв. м, из них Seven Suns Development построит примерно 180 000 кв. м, уточнил знакомый топ-менеджеров последней. Представитель петербургской компании от комментариев отказался.