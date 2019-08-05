Фонд ВТБ расширяет портфель жилой недвижимости
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Фонд под управлением «ВТБ капитал управление активами» купил площади в жилом комплексе Headliner, строящемся в Шмитовском проезде, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Она была закрыта в июле, добавили они.
Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ капитал – жилая недвижимость 2» приобрел 31 квартиру общей площадью 2000 кв. м, уточнил главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. Информацию подтвердили представитель девелопера проекта, группы «Кортрос» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), и Андрей Лукашев, управляющий партнер ILM, выступившей консультантом сделки. Ее сумму все трое не назвали. Компания «Фандоценка» оценила эти площади в 420,8 млн руб., следует из информации на сайте «ВТБ капитал управление активами».
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