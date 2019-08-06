Заключена первая в этом году инвестиционная сделка на рынке складской недвижимости
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Accent Capital приобрела 84 200 кв. м в логистическом парке «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с разными сторонами сделки. Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом «ПНК девелопмент» (девелопер объекта), и Дмитрий Хлебников, директор департамента рынков недвижимости Accent Capital, эту информацию подтвердили. Пилевин уточняет, что в сделку вошли уже введенные в эксплуатацию индустриальные здания с российскими и международными арендаторами, среди которых логистические компании ID Logistics, «Марвел-логистика», «Бета про», дистрибутор продуктов питания, бытовой химии, косметики Alidi и др.
Accent Capital создал в 2007 г. основатель сети магазинов «Копейка» Александр Самонов. В том же году бизнесмен с партнерами продал 50% акций ритейлера «Копейка». Эксперты тогда оценивали сумму сделки в $500–600 млн. Исходя из этой оценки Самонов за свои 30% мог выручить $300–360 млн.
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