Вадим Мошкович построит элитный жилой комплекс в центре Москвы

Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: Вадим Мошкович выходит в Хамовники

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Level Group Вадима Мошковича может перестроить здание завода «Машиноап- парат» в Хамовниках в офисно-жилой комплекс Яндекс.Карты

Девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича получила контроль над заводом «Машиноаппарат» в Хамовниках, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. По их словам, продавцом выступила семья бывшего гендиректора предприятия Валерия Корунова, которой принадлежало примерно 57% акций. Сумма сделки – около 850 млн руб., сказал один собеседник «Ведомостей», второй утверждает, что она составила около 1 млрд руб. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая считает эти цены адекватными рынку.

По данным ЕГРЮЛа, 3 июля новым руководителем завода стал Георгий Крюков. Человек с таким же именем и фамилией является директором по развитию Level Group, сказано на ее сайте. Крюков также возглавляет фирму «Новая проектная компания», ее конечный бенефициар – гендиректор Level Group Кирилл Игнахин (данные СПАРК). Представитель Level Group от комментариев отказался, запрос «Ведомостей» в «Машиноаппарат» остался без ответа, связаться с Коруновым не удалось.