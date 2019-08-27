«Синдика» сенатора Канокова с партнером выкупили бывший отель «Мостовика» в Сочи
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Холдинговая компания «Синдика» и «Рота-девелопмент» приобрели у структуры «Альфа-групп» гостиничный комплекс Bridge Resort в Сочи, рассказал «Ведомостям» президент «Синдики» Олег Эскиндаров. С июля 2019 г. единственным собственником владельца отеля, компании «Мостовик девелопмент», является фирма «Олимп», подтверждают данные ЕГРЮЛа, она, в свою очередь, принадлежит в равных долях компаниям «Олимпплюс» и «Рота Павелецкая». Их конечные бенефициары – экс-гендиректор ликвидированной ИК «Синдика» Алим Сокуров и Дмитрий Саблин, в прошлом депутат Госдумы и сенатор. Подтвердил сделку с «Синдикой» и представитель основного кредитора «Мостовик девелопмента» – ВЭБ.РФ: она согласована госкорпорацией, а сам отель по-прежнему у нее в залоге.
Bridge Resort – это два отеля общей площадью 63 000 кв. м: Bridge Resort (700 номеров, «4 звезды») и Bridge Family (134 номера, «3 звезды»). Комплекс возведен к сочинской Олимпиаде 2014 г. НПО «Мостовик» Олега Шишова. 2 млрд руб. на строительство выделил ВЭБ.РФ, следует из материалов судов. После завершения Олимпиады «Мостовик» был признан банкротом, а сам Шишов в 2016 г. приговорен к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество. Меньше чем через год он был досрочно освобожден.
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