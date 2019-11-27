«Самолет» построит еще 700 000 кв. м в новой Москве и Подмосковье
Девелопер договорился с владельцами двух крупных земельных участков в новой Москве и Подмосковье построить там в общей сложности 700 000 кв. м жилья. Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, работавших с компанией, и один из ее партнеров. Представитель группы «Самолет» это подтвердил. По его словам, инвестиции превысят 56 млрд руб.
Первый проект на 550 000 кв. м будет построен на 108 га рядом с д. Юрлово в Солнечногорском районе Московской области. Комплекс будет полностью завершен к 2030 г., обещал представитель «Самолета».
Кроме того, девелопер будет застраивать 11,2 га рядом со ст. м. «Румянцево» на границе новой и старой Москвы. Там планируется апарт-комплекс на 160 000 кв. м.
ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. У структуры брата губернатора Московской области Андрея Воробьева Максима есть 25% во входящей в группу фирме «Самолет две столицы» – последняя строит в Москве и Санкт-Петербурге.