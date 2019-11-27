«Самолет» построит еще 700 000 кв. м в новой Москве и Подмосковье

Девелопер договорился с владельцами двух крупных земельных участков в новой Москве и Подмосковье построить там в общей сложности 700 000 кв. м жилья. Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, работавших с компанией, и один из ее партнеров. Представитель группы «Самолет» это подтвердил. По его словам, инвестиции превысят 56 млрд руб.