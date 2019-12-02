Сеть «Ключ» откроет один из крупнейших коворкингов в России

Сеть коворкингов «Ключ» ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре «Капитал» в Гостином дворе на Ильинке. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами сделки, и источник, близкий к одной из сторон переговоров. Два консультанта утверждают, что обсуждается около 14 000 кв. м, третий – что более 10 000 кв. м. Сделка может состояться до конца года, уверяют собеседники «Ведомостей».