Сеть «Ключ» откроет один из крупнейших коворкингов в России
Она хочет арендовать до 14 000 кв. м в Гостином дворе
Сеть коворкингов «Ключ» ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре «Капитал» в Гостином дворе на Ильинке. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с разными сторонами сделки, и источник, близкий к одной из сторон переговоров. Два консультанта утверждают, что обсуждается около 14 000 кв. м, третий – что более 10 000 кв. м. Сделка может состояться до конца года, уверяют собеседники «Ведомостей».
Бизнес-центр «Капитал» принадлежит структуре, связанной с предпринимателем Рафиком Етумяном, партнером владельца «Шатер девелопмента» Михаила Хубутии, утверждают два консультанта, работавших с «Капиталом». Связаться с Етумяном не удалось. Представитель «Ключа» и сотрудник «Капитала» от комментариев отказались.
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