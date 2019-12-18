У сына генпрокурора Артема Чайки появился новый партнер в девелоперском бизнесе
Бизнесмен Александр Китаев стал совладельцем девелоперской компании 3S Property Development. По данным ЕГРЮЛа, с конца августа этого года ему принадлежит 2% в ООО «Три эс проперти девелопмент». Ее основной владелец – сын генпрокурора России Артем Чайка: у него 41% долей, остальное – у основателя, ульяновского застройщика «Премьера» Руслана Сеюкова и у самого «Три эс проперти девелопемента».
3S Property Development был создан в 2015 г. Компания планировала в течение 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле два жилых проекта – комплексы «Талисман на Водном» на Головинском шоссе и «Талисман на Дмитровском» на Дмитровском шоссе.
В этом году ее «дочка» «Три эс ритейл» на аукционе получила право построить транспортно-пересадочный узел «Некрасовка» около одноименной станции метро в Юго-Восточном округе Москвы за МКАД. Помимо самого ТПУ компания в рамках проекта должна построить торгово-развлекательный центр на 57 000 кв. м, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом, бассейном и спортзалами, а также храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Согласно СПАРК, 3S Property Development принадлежат права на 1,7 га на Открытом шоссе. Там планируется строительство третьего жилого комплекса «Талисман» на 70 000 кв. м, из которых около 5000 кв. м будет передано под переселение жителей пятиэтажек по программе реновации, знают три консультанта, работавших с 3S Property Development.
Запрос в 3S Property Development остался без ответа.
Александр Китаев, согласно ЕГЮЛу, – соучредитель и председатель правления спортивного мотоклуба «Железные птицы» (Iron Birds). Из информации на сайте следует, что его членом является и сам Артем Чайка. Есть ли у Китаева опыт в девелоперском бизнесе, неизвестно. «Ведомости» направили запрос в Iron Birds.