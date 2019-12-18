У сына генпрокурора Артема Чайки появился новый партнер в девелоперском бизнесе

3S Property Development был создан в 2015 г. Компания планировала в течение 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле два жилых проекта – комплексы «Талисман на Водном» на Головинском шоссе и «Талисман на Дмитровском» на Дмитровском шоссе.