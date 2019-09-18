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Компания Артема Чайки построит транспортно-пересадочный узел «Некрасовка»

ООО «Три эс ритейл», связанное с 3S Property Development (один из учредителей – сын генпрокурора России Артем Чайка), подало единственную заявку на приобретение 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом свидетельствуют данные на инвестиционном портале Москвы.

Стартовая цена лота, согласно документации на портале, – 99 млн руб. ООО «Три эс ритейл» предложило 104 млн руб. – на 5 млн больше, говорится в протоколе вскрытия конвертов на торгах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом.

ООО «Три эс ритейл», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит 3S Property Development. Чайке принадлежит 41% доли в уставном капитале последней. Торги проводил «Мосинжпроект» – принадлежащий Москве единый оператор программы развития московского метро и транспортно-пересадочных узлов города.

ТПУ «Некрасовка» будет построен на базе станции метро «Некрасовка». Станция была запущена в июне 2019 г. в Юго-восточном административном округе Москвы в составе новой Некрасовский линии метро.

В состав ТПУ войдут торгово-развлекательный центр, площадь которого, как сообщал Москомстройинвест, – 57 000 кв. м. В ТПУ войдет и физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий ледовый дворец, бассейн и спортзалы, говорится на сайте стройкомплекса Москвы. Также там будет построен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Территория ТПУ станет парком.