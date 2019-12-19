Компания Артема Чайки построит гостиницу у Савеловского вокзала

3S Property Development создана в 2015 г. Компания планировала за 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле два жилых проекта – комплексы «Талисман на Водном» на Головинском шоссе и «Талисман на Дмитровском» на Дмитровском шоссе. По данным СПАРК, 3S Property Development принадлежат права на 1,7 га на Открытом шоссе. Там планируется строительство третьего жилого комплекса «Талисман» на 70 000 кв. м, из которых около 5000 кв. м будет передано под переселение жителей пятиэтажек по программе реновации, знают три консультанта, работавших с 3S Property Development. «Ведомости» направили запрос в 3S Property Development.