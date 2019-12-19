Компания Артема Чайки построит гостиницу у Савеловского вокзала
Компания «Три эс ритейл» подала заявку на покупку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Савеловская», сказано в протоколе торгов на сайте инвестиционного портала Москвы. Из него следует, что фирма – единственный претендент на лот.
«Три эс ритейл» входит в 3S Property Development, которая на 41% принадлежит сыну генпрокурора России Артему Чайке. Еще 40% в 3S Property Development – у основателя ульяновского застройщика «Премьера» Руслана Сеюкова. Остальные доли принадлежат самой компании и партнеру Чайки по спортивному мотоклубу Iron Birds Александру Китаеву.
В рамках ТПУ «Савеловская» можно построить гостиницу на 13 280 кв. м (180 номеров), следует из презентации проекта. Лот выставлялся за 64,9 млн руб. Столько же предложила за него и «Три эс ритейл».
Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что там выгодней строить комплекс апартаментов, а не гостиницу. Затраты на него он оценивает в 1,2–1,5 млрд руб. с учетом отделки. Из-за близости к метро «Савеловская» и вокзалу проект будет интересен как обычным потребителям, так и инвесторам для сдачи апартаментов в аренду, полагает он.
В 2019 г. «Три эс ритейл» уже приобрела на аукционе другой ТПУ в Некрасовке. Помимо самого узла компания должна построить торгово-развлекательный центр на 57 000 кв. м, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом, бассейном и спортзалами, а также храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
3S Property Development создана в 2015 г. Компания планировала за 3–5 лет построить в Москве до 500 000 кв. м жилья. Сейчас в ее портфеле два жилых проекта – комплексы «Талисман на Водном» на Головинском шоссе и «Талисман на Дмитровском» на Дмитровском шоссе. По данным СПАРК, 3S Property Development принадлежат права на 1,7 га на Открытом шоссе. Там планируется строительство третьего жилого комплекса «Талисман» на 70 000 кв. м, из которых около 5000 кв. м будет передано под переселение жителей пятиэтажек по программе реновации, знают три консультанта, работавших с 3S Property Development. «Ведомости» направили запрос в 3S Property Development.