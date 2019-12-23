ПИК купила участок у бывшего топ-менеджера «Итеры»
Группа ПИК приобрела у структуры бывшего вице-президента нефтегазовой компании «Итера» Александра Удодова участок на юге Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие со сторонами сделки.
18 декабря компания «ПИК-инвестпроект», по данным ЕГРЮЛ, стала владельцем ООО «Нева-информ». Оно владеет правами на 2,1 га на пересечении Симоновской набережной и Автозаводской улицы. Бывшие собственники «Нева-информ» – Удодов и его партнер Михаил Давидянц. Представитель ПИК от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителю Удодова.
На участке «Нева-информ» можно построить многофункциональный жилой комплекс на 68 000 кв. м, следует из информации на сайте компании «Проект 2018», которая разрабатывала этот проект. Эти же параметры называют и два консультанта, работавшие с участниками сделки, а также один из претендентов на участок.
Рыночную стоимость участка партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 2 млрд руб. Еще около 4 млрд руб., по его словам, потребуется на строительство жилого комплекса. Эти затраты окупятся, полагает эксперт: выручка от продажи квартир в этом проекте может составлять 8–9 млрд руб.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Выручка в 2018 г. – 245 млрд руб., общий земельный банк – почти 11 млн кв. м, из них 9,3 млн кв. м – в Московском регионе. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).
Удодов ранее активно инвестировал в недвижимость. Среди активов – торговые центры «Гименей» и бывшее здание «Детского мира» на ул. Большая Якиманка.
За последние годы Удодов продал несколько проектов. Один участок в 1-м Сетуньском проезде, на котором можно построить многофункциональный жилой комплекс на 67 000 кв. м, приобрела структура, которую участники рынка связывают с фондом «Благосостояние». Она же купила у Удодова жилой квартал «Свобода» на 62 000 кв. м в поселке Газопровод в новой Москве. Впрочем, затем она перепродала его структуре сургутского девелопера «Сибжилстрой» Николая Сторожука и Владимира Кожаева.