ПИК купила участок у бывшего топ-менеджера «Итеры»

За последние годы Удодов продал несколько проектов. Один участок в 1-м Сетуньском проезде, на котором можно построить многофункциональный жилой комплекс на 67 000 кв. м, приобрела структура, которую участники рынка связывают с фондом «Благосостояние». Она же купила у Удодова жилой квартал «Свобода» на 62 000 кв. м в поселке Газопровод в новой Москве. Впрочем, затем она перепродала его структуре сургутского девелопера «Сибжилстрой» Николая Сторожука и Владимира Кожаева.