На Волоколамском шоссе появится крупнейший жилой проект MR Group
Девелопер построит почти 600 000 кв. м в бывшей промзоне
Девелопер MR Group будет застраивать промзону на Волоколамском шоссе, вл. 93–97. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, права на площадку на севере Москвы принадлежат АО «ТПУ «Лесопарковая». Проект, несмотря на название владельца участка, не включает транспортно-пересадочный узел на юге Москвы, уточняют собеседники «Ведомостей».
В декабре 2019 г. гендиректором АО «ТПУ «Лесопарковая» стала Виктория Попова. Она также руководит фирмами «Латариус» и «Потаповский, 6». Первая строит жилой комплекс «Фили сити» в Багратионовском проезде, девелопер проекта – MR Group. Совладелец второй – акционер девелопера Роман Тимохин.
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