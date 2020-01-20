На Волоколамском шоссе появится крупнейший жилой проект MR Group

Девелопер MR Group будет застраивать промзону на Волоколамском шоссе, вл. 93–97. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, права на площадку на севере Москвы принадлежат АО «ТПУ «Лесопарковая». Проект, несмотря на название владельца участка, не включает транспортно-пересадочный узел на юге Москвы, уточняют собеседники «Ведомостей».