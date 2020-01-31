Девелопер Sminex Алексея Тулупова сохранил участок рядом с Третьяковской галереей

В исковом заявлении «Метрополиса» говорилось, что компания организовывала и управляла строительством на территории «Гиредмета» жилого комплекса по договору с компанией «Фарминжиниринг». Два года назад «Гиредмет» в одностороннем порядке расторг договор c инвестором из-за наличия долгов и выставил свое имущество на торги. «Фарминжиниринг» оспаривал это в суде. Сейчас эта компания находится в стадии банкротства. Ее владелец – «Лидворк лимитед», собственник которой – совладелец российского бизнеса «Стокманна» Яков Панченко. «Метрополис» и «Юнифарм экспресс» – кредиторы «Фарминжиниринга», говорилось в их иске. Общий долг перед ними – почти 100 млн руб. Согласно договору между «Фарминжинирингом» и «Гиредметом» проект на территории института на любой стадии строительства признается находящимся в долевой собственности, пишут истцы. Единственным имуществом банкротящейся компании, благодаря которому кредиторы могут вернуть долги, по их мнению, были участки в Большом Толмачевском переулке. Они также обращают внимание на то, что «Фарминжиниринг» провел на средства кредиторов ряд улучшений площадки, благодаря чему стоимость участков выросла с 1,33 млрд до 3,62 млрд руб. Тем не менее Арбитражный суд удовлетворить требования «Метрополиса» и «Юнифарм экспресс» отказался. Причины отказа пока неизвестны: мотивировочная часть на данный момент не опубликована. Президент Sminex Алексей Тулупов сообщил лишь, что для него решение суда было очевидным и другого по этому иску он не ожидал. «Ведомости» ожидают ответа от владельца «Метрополиса» Олега Дедкова.