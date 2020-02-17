За год средняя московская квартира подорожала на 1 млн рублей
По данным «Метриума», в старой Москве продается 376 новостроек с квартирами и апартаментами, в новой – 29. По подсчетам Est-a-Tet, в предложении в 2019 г. было 2,9 млн кв. м (в 2018 г. – 3,1 млн кв. м). Из них 2,1 млн кв. м – это квартиры, 745 000 – апартаменты. Почти 23% предложения расположено в уже сданных корпусах (502 400 кв. м). Средние темпы продаж в «Бест-новострое» оценили в 4200 лотов/месяц в старой Москве и 1900 лотов /месяц -– в новой. Не так хорошо, как в удачном 2018-м, но достаточно, чтобы девелоперы в границах МКАД даже нарастили выручку, говорится в распространенном компанией пресс-релизе: выручили около 564 млрд руб. (против 533 млрд руб. годом ранее). Удается это за счет роста цен на жилье, подтверждают аналитики ЦИАНа, по их подсчетам, бюджет покупки в старой Москве за 12 месяцев вырос на 1 млн руб., до 12,5 млн за 57,4 кв. м.
Новостройки подорожали за год в среднем на 7–10%. По данным Est-a-Tet, прибавили в цене квартиры (8,7% до 225 000 руб./кв. м), апартаменты, напротив, подешевели на 3,3% до 319 000 руб./кв. м. В новой Москве, по данным «Метриума», рост был на 11% (127 730 руб./кв. м). Директор по продукту «Сити – XXI век» Мария Могилевцева-Головина объясняет это сокращением предложения на присоединенных территориях на 20% и вымыванием дешевых лотов. Только за первое полугодие, когда на рынке наблюдался ажиотаж, в ТиНАО застройщики подняли цены не меньше чем на 16%, рассказывает Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101». Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам Lexion Development, подсчитал, что с начала продаж – с апреля 2018 г. и по декабрь 2019 г. – цены в ЖК «Румянцево-парк» выросли на 30%, за 2019 г. – на 16%. Застройщики таким образом отыгрывали переход на эскроу.