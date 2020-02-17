За год средняя московская квартира подорожала на 1 млн рублей

По данным «Метриума», в старой Москве продается 376 новостроек с квартирами и апартаментами, в новой – 29. По подсчетам Est-a-Tet, в предложении в 2019 г. было 2,9 млн кв. м (в 2018 г. – 3,1 млн кв. м). Из них 2,1 млн кв. м – это квартиры, 745 000 – апартаменты. Почти 23% предложения расположено в уже сданных корпусах (502 400 кв. м). Средние темпы продаж в «Бест-новострое» оценили в 4200 лотов/месяц в старой Москве и 1900 лотов /месяц -– в новой. Не так хорошо, как в удачном 2018-м, но достаточно, чтобы девелоперы в границах МКАД даже нарастили выручку, говорится в распространенном компанией пресс-релизе: выручили около 564 млрд руб. (против 533 млрд руб. годом ранее). Удается это за счет роста цен на жилье, подтверждают аналитики ЦИАНа, по их подсчетам, бюджет покупки в старой Москве за 12 месяцев вырос на 1 млн руб., до 12,5 млн за 57,4 кв. м.