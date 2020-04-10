В 20 московских отелях бесплатно разместят медиков

В 20 московских отелях бесплатно разместят медиковРазмещение обойдется мэрии по минимальной стоимости
Медицинскому персоналу, работающему над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве, предоставили бесплатное проживание в столичных отелях. Об этом журналистам заявил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Все эти отели расположены практически в шаговой доступности от больниц и обсерваторов, где есть больные с подтвержденным диагнозом, говорит один из сотрудников мэрии. Весь медперсонал, по его словам, будет обеспечен всем необходимым – от питания до услуг прачечных (плюс бесплатная парковка и один комплект одежды в сутки).
Размещение медицинского персонала в московских отелях не только позволит оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, но и даст возможность восстанавливать силы в комфортных условиях, объясняет представитель мэрии.
Всего для этих целей предоставлено 20 отелей. Среди них – шесть отелей, принадлежащих группе «Сафмар» семьи Гуцериевых: Marriott «Гранд Отель» и «Тверская», а также «Националь», Sheraton Palace, Hilton Moscow Leningradskaya и Radisson Blu «Олимпийский», три – под управлением Azimut Hotels («Смоленская», «Тульская» и «Олимпик»), которая принадлежит бизнесмену Александру Клячину. В списке также есть гостиницы Amtel Properties (Holiday Inn «Селигерская»), Сosmos Group Владимира Евтушенкова (Courtyard Marriott «Павелецкая»), ЦМТ (Crowne Plaza Moscow World Trade Centre) и др. Представитель Azimut Hotels и Сosmos Group подтвердили это «Ведомостям», представитель Holiday Inn «Селигерская» от комментариев отказался. Запросы в другие отели отправлены.
Всего в Москве 1100 гостиниц на 78 000 номеров. Номерной фонд отелей, задействованных в размещении медицинского персонала, – 6972. В отелях будет применяться весь спектр мер, предписанных Роспотребнадзором, в том числе увеличенная концентрация моющих средств, кварцевание, дезинфекция всех поверхностей, установлены санитайзеры.
Все номера, питание и весь спектр услуг для медиков будут полностью бесплатными, говорит сотрудник мэрии. По его словам, отели пошли навстречу и предоставили минимальные цены для проживания врачей. Правительство Москвы компенсирует гостиницам затраты по фактическим расходам, исходя из количества врачей и дней их проживания в каждой из задействованных гостиниц. Гостиницам, участвующим в программе размещения медицинского персонала, будут выделены гранты из резервного фонда. Гендиректор Amtel Properties Даниэль Гупта перенаправил вопрос в сам отель; его представитель от комментариев отказался. Представитель Azimut отказался комментировать финансовые условия размещения медиков.
В конце марта отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку. Письмо подписали 23 топ-менеджера гостиничных и ресторанных компаний, среди них гендиректор ООО «Балчуг Кемпински» Александр Бобылев, гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф, руководитель Azimut Hotels Максим Бродовский, ресторатор Аркадий Новиков и др. Кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины, объявили авторы письма. Денег не хватает в том числе на выплату зарплат, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию, сказано в этом письме. Сегодня все отели в России закрыты из-за коронавируса.