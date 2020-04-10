В 20 московских отелях бесплатно разместят медиков

Медицинскому персоналу, работающему над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве, предоставили бесплатное проживание в столичных отелях. Об этом журналистам заявил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Все эти отели расположены практически в шаговой доступности от больниц и обсерваторов, где есть больные с подтвержденным диагнозом, говорит один из сотрудников мэрии. Весь медперсонал, по его словам, будет обеспечен всем необходимым – от питания до услуг прачечных (плюс бесплатная парковка и один комплект одежды в сутки).