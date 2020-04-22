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ВЭБ.РФ стал единственным владельцем «Новинского пассажа» в центре Москвы

Госкорпорация выкупила у партнера 25% комплекса
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Корпорация развития ВЭБ.РФ стала 100%-ным владельцем АО «Новинский бульвар, 31», которое владеет офисно-торговым комплексом «Новинский пассаж» (в последние годы называется просто «Новинский»). Это следует из списка аффилированных лиц АО за I квартал 2020 г. 

«Новинский» – один из старейших многофункциональных комплексов класса А в Москве. Он построен в 2004 г. Общая площадь – 78 000 кв. м, из которых 36 700 кв. м – офисы, 10 500 кв. м – торговые. Среди его арендаторов – компании Samsung, ExxonMobil, Shell, Glencore, «Сахалин энерджи», Vendome и т. д. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных