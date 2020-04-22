ВЭБ.РФ стал единственным владельцем «Новинского пассажа» в центре Москвы

«Новинский» – один из старейших многофункциональных комплексов класса А в Москве. Он построен в 2004 г. Общая площадь – 78 000 кв. м, из которых 36 700 кв. м – офисы, 10 500 кв. м – торговые. Среди его арендаторов – компании Samsung, ExxonMobil, Shell, Glencore, «Сахалин энерджи», Vendome и т. д.