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АФК «Система» хочет скупать пострадавшие в кризис отели

Ранее она собиралась их строить сама
Антон Филатов
Отель Cosmos Petrozavodsk в Карелии /vk.com / Cosmos Petrozavodsk Hotel

Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group планирует увеличить номерной фонд сети 4-звездочных гостиниц за счет приобретения отелей, испытывающих трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом «Ведомостям» рассказал президент гостиничной компании Александр Швейн.

В начале 2020 г. Cosmos Hotel Group заявила о планах создать сеть 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Тогда компания планировала строить их. Она рассчитывала до 2022 г. открыть 10 объектов на 4000 номеров общей площадью 200 000 кв. м. Нынешние планы – 12–14 гостиниц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных