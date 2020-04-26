АФК «Система» хочет скупать пострадавшие в кризис отели

В начале 2020 г. Cosmos Hotel Group заявила о планах создать сеть 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Тогда компания планировала строить их. Она рассчитывала до 2022 г. открыть 10 объектов на 4000 номеров общей площадью 200 000 кв. м. Нынешние планы – 12–14 гостиниц.