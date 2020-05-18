Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафаМинэкономразвития подготовило новые поправки в законопроект о поддержке экономики
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором. Такие поправки Минэкономразвития предлагает в законопроект о поддержке экономики и предотвращении последствий распространения коронавируса.
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил. Об инициативе ведомства знают также три топ-менеджера компаний, владеющих объектами коммерческой недвижимости, присутствовавшие на встрече в Минэкономразвития.
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