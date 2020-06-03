«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисамиГруппа разместит штаб-квартиру около Белорусского вокзала
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу. Об этом «Ведомостям» рассказали председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз, гендиректор AFI Development Марк Гройсман и Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая выступила консультантом сделки.
Договор подписан на 12 лет, уточнил Богданов. AFI Square общей площадью 90 000 кв. м, по словам Гройсмана, планируется достроить в I полугодии 2022 г.
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