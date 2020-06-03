«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами

Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Ее головная структура — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 000 кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу. Об этом «Ведомостям» рассказали председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз, гендиректор AFI Development Марк Гройсман и Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая выступила консультантом сделки.