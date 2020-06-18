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Sminex построит крупный жилой комплекс в центре Москвы

Девелопер выкупил территорию завода «Фазотрон» у Белорусского вокзала
Антон Филатов
Sminex

Компания «Инженерные сети парка мира» стала владельцем ООО «Фазотрон-инвест», которому принадлежат права на 3,2 га и 18 зданий площадью 33 500 кв. м в Электрическом переулке недалеко от Белорусского вокзала. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», закрыта 16 июня.

«Фазотрон-инвест» изначально принадлежал структуре госкорпорации «Ростех». В начале мая компания «РТ-капитал», отвечающая за продажу непрофильных активов «Ростеха», продала на открытых торгах 100% его долей неизвестной фирме «Айс девелопмент». Сумма сделки составила 3,85 млрд руб. Газета «Коммерсантъ» тогда сообщала, что «Айс девелопмент» может быть связан с компанией, занимающейся лотерейным бизнесом. Победитель торгов вел переговоры с девелоперской компанией MR Group, которая должна была помочь с застройкой территории в Электрическом переулке, говорили в мае «Ведомостям» два человека, близкие к разным участникам возможной сделки. Но теперь «Айс девелопмент» продал «Фазотрон-инвест» компании «Инженерные сети парка мира». Последняя связана с крупным девелопером Sminex, уверяет человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Sminex эту информацию подтвердил. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных