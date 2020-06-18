Sminex построит крупный жилой комплекс в центре Москвы

Sminex построит крупный жилой комплекс в центре МосквыДевелопер выкупил территорию завода «Фазотрон» у Белорусского вокзала
Компания «Инженерные сети парка мира» стала владельцем ООО «Фазотрон-инвест», которому принадлежат права на 3,2 га и 18 зданий площадью 33 500 кв. м в Электрическом переулке недалеко от Белорусского вокзала. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», закрыта 16 июня.
«Фазотрон-инвест» изначально принадлежал структуре госкорпорации «Ростех». В начале мая компания «РТ-капитал», отвечающая за продажу непрофильных активов «Ростеха», продала на открытых торгах 100% его долей неизвестной фирме «Айс девелопмент». Сумма сделки составила 3,85 млрд руб. Газета «Коммерсантъ» тогда сообщала, что «Айс девелопмент» может быть связан с компанией, занимающейся лотерейным бизнесом. Победитель торгов вел переговоры с девелоперской компанией MR Group, которая должна была помочь с застройкой территории в Электрическом переулке, говорили в мае «Ведомостям» два человека, близкие к разным участникам возможной сделки. Но теперь «Айс девелопмент» продал «Фазотрон-инвест» компании «Инженерные сети парка мира». Последняя связана с крупным девелопером Sminex, уверяет человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Sminex эту информацию подтвердил.