Финская компания Itella Logistics может уйти из России

Кто из иностранных инвесторов ушел из России

Immofinanz

Австрийская инвесткомпания Immofinanz была одним из самых активных покупателей торгово-развлекательных центров в России. Ей принадлежали «Золотые Вавилоны» на пр-те Мира, в Отрадном и Ясеневе, а также GoodZonе на Каширском шоссе и «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова. В апреле 2016 г. Immofinanz объявила о слиянии с CA Immo, при этом российский портфель первой был выделен в отдельную структуру в связи с повышенными рисками. В 2017 г. он был продан петербургской Fort Group примерно за 900 млн евро.



Sponda

Финская компания Sponda приняла решение уйти из России еще в 2013 г. в связи с изменением стратегии.

Доля российского бизнеса в выручке на фоне общих финансовых показателей всей группы крайне мала, сообщала она в своей отчетности. Поэтому компания не планирует делать новых приобретений в России, а существующие объекты будут проданы при благоприятной рыночной конъюнктуре. Ей удалось найти покупателей на два торговых комплекса – «Солнечный рай» на 17 500 кв. м и бизнес-центр «Бахрушин-хаус» (5000 кв. м) в Москве. Но продать офисы Ducat Place II на ул. Гашека и Meliora Place на пр-те Мира пока не получается.



Atrium European Real Estate

Европейская инвесткомпания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской недвижимости в 2017 г. Ей принадлежит семь торговых комплексов «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. Их рыночная стоимость на тот момент составляла 289 млн евро. Покупкой этих активов интересовалась британская Raven Russia, но сторонам так и не удалось договориться по условиям сделки. В прошлом году РБК сообщал, что купить объекты Atrium European Real Estate может владелец группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин, но о закрытии этой сделки так и не сообщалось.