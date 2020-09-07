Финская компания Itella Logistics может уйти из России

Финская компания Itella Logistics может уйти из РоссииЕе активы хочет приобрести Accent Capital c партнерами
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство фирмы «Фермонт капитал» о приобретении ООО «Ителла» и связанных с ней структур, следует из сообщения ФАС.
«Ителла» принадлежит транспортно-логистической компании Itella Logistics, которая входит в финский госхолдинг Posti (занимается в основном почтовыми услугами). Чистые продажи последнего в 2019 г. – 1,6 млрд евро. По данным руководителя отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгения Бумагина, Itella Russia принадлежит шесть логистических парков – в Московской области (крупнейший из которых «Крекшино К2К»), Новосибирске и Ростове-на-Дону. Их совокупная площадь – 223 000 кв. м. Операционные офисы компании также работают в Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.
Компанией «Фермонт капитал», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют Кевин Коллинс и Роберт Найтс. Журнал «Секрет фирмы» в 2006 г. называл человека с инициалами как у Найтса бывшим топ-менеджером Mars, PepsiCo и Unilever, а также учредителем фонда Logistics Capital Fund. Коллинс и Найтс – британские инвесторы, занимающиеся логистическим бизнесом, знают два консультанта, получившие эту информацию от участников сделки по покупке Itella Logistics. Связаться с Коллинсом и Найтсом не удалось. Гендиректор и президент Itella Russia Юсси Куутса перенаправил вопрос «Ведомостей» в Posti. Ее представитель подтвердил, что «Фермонт капитал» интересуется покупкой российского бизнеса Itella Logistics, но условия сделки пока не согласованы, поэтому сроки ее закрытия остаются неопределенными. От других комментариев он отказался.
«Фермонт капитал» планирует купить Itella Russia вместе с компанией Accent Capital, которая была создана основателем сети «Копейка» Александром Самоновым, утверждают два консультанта, работавших со сторонами переговоров. Директор департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников подтвердил, что компания заинтересована в приобретении складских активов Itella Russia. В случае закрытия сделки, по его словам, Accent Capital отойдет недвижимость компании. Другие подробности Хлебников не раскрыл, сославшись на договор о конфиденциальности. «Фермонт капитал», в свою очередь, заинтересован в развитии логистического бизнеса Itella Russia, уточняют два консультанта, работавших с участниками переговоров.
Accent Capital была создана в 2007 г. Самоновым для инвестиций в недвижимость после продажи его доли в «Копейке». В последние годы компания активно покупает в том числе и склады. В ее портфеле – 140 000 кв. м в комплексе «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе, а также логопарки «Сигма» (85 000 кв. м) в Уфе и «А-терминал» (55 000 кв. м) в Подольске.
Posti начала искать покупателя на Itella Russia несколько месяцев назад, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Но до сих пор круг потенциальных инвесторов, по их словам, был ограничен в связи с тем, что финская группа хочет продать весь бизнес целиком, тогда как многим компаниям интересно выкупить недвижимость и логистическое направление по отдельности. Сотрудничество двух компаний, планирующих в дальнейшем раздел бизнеса, решает эту проблему, отмечает партнер Colliers International Станислав Бибик. Гендиректор JLL Андерс Лильенстолпе отмечает, что продажа портфеля Itella Russia означает уход компании из России, так как других активов у нее тут нет.
Кто из иностранных инвесторов ушел из России
Immofinanz
Австрийская инвесткомпания Immofinanz была одним из самых активных покупателей торгово-развлекательных центров в России. Ей принадлежали «Золотые Вавилоны» на пр-те Мира, в Отрадном и Ясеневе, а также GoodZonе на Каширском шоссе и «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова. В апреле 2016 г. Immofinanz объявила о слиянии с CA Immo, при этом российский портфель первой был выделен в отдельную структуру в связи с повышенными рисками. В 2017 г. он был продан петербургской Fort Group примерно за 900 млн евро.
Sponda
Финская компания Sponda приняла решение уйти из России еще в 2013 г. в связи с изменением стратегии.
Доля российского бизнеса в выручке на фоне общих финансовых показателей всей группы крайне мала, сообщала она в своей отчетности. Поэтому компания не планирует делать новых приобретений в России, а существующие объекты будут проданы при благоприятной рыночной конъюнктуре. Ей удалось найти покупателей на два торговых комплекса – «Солнечный рай» на 17 500 кв. м и бизнес-центр «Бахрушин-хаус» (5000 кв. м) в Москве. Но продать офисы Ducat Place II на ул. Гашека и Meliora Place на пр-те Мира пока не получается.
Atrium European Real Estate
Европейская инвесткомпания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской недвижимости в 2017 г. Ей принадлежит семь торговых комплексов «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. Их рыночная стоимость на тот момент составляла 289 млн евро. Покупкой этих активов интересовалась британская Raven Russia, но сторонам так и не удалось договориться по условиям сделки. В прошлом году РБК сообщал, что купить объекты Atrium European Real Estate может владелец группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин, но о закрытии этой сделки так и не сообщалось.
Почему Posti решила продать свой российский бизнес, точно не известно. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев обращает внимание на то, что рынок логистических услуг в России стал крайне конкурентным и его доходность снижается. Чистые продажи Itella Russia за шесть месяцев 2020 г., по данным финской группы, составили 30,7 млн евро, тогда как за аналогичный период прошлого года – 39,1 млн евро. Бибик также добавляет, что иностранные инвесторы получают выручку в России в рублях, а это нестабильная валюта. Учитывая то, что доходность многих европейских объектов коммерческой недвижимости сегодня сопоставима с российскими, им гораздо комфортнее и менее рискованно инвестировать в приобретение активов на домашних рынках, резюмирует он.
Рыночная стоимость недвижимости Itella Russia может составлять 6,7–8,7 млрд руб., считает старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. Оценка Бумагина – 6,5–7 млрд руб. По его словам, несмотря на то что все объекты компании уже не новые, они имеют очень удачное расположение и всегда будут пользоваться спросом у арендаторов.
Портфель недвижимости Itella Russia – один из крупнейших и наиболее качественных активов на складском рынке России, говорит Лильенстолпе. По его словам, если стороны договорятся, то это будет крупнейшая сделка в этом сегменте. Он напоминает, что до этого рекорд принадлежал РФПИ и Mubadala Investment, которые в 2016 г. выкупили складские комплексы «PNK парк Чехов – 3» и «PNK парк Северное Шереметьево» общей площадью 206 000 кв. м. Ушакова добавляет, что портфельные сделки с участием иностранных инвесторов в России происходят крайне редко.