«Ростех» продаст Дом московского гражданского губернатора на Тверской

На реконструкцию памятника, по расчетам Ухановой, уйдет минимум 1,5 млрд руб. Владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич тоже считает, что здание Дома московского гражданского губернатора лучше всего использовать под размещение 5-звездочного отеля под управлением международного оператора. Он напоминает, что на Тверской улице уже большое количество аналогичных объектов, например InterContinental Moscow Tverskaya, Sheraton Palace, «Marriott Тверская» и т. д. Затраты на создание качественной гостиницы он оценивает в $45–56 млн (3,3–4,3 млрд руб. по курсу ЦБ. – «Ведомости»). Окупить эти затраты, по его мнению, можно будет за счет частичного размещения в комплексе апартаментов на продажу по аналогии с расположенным рядом со ст. м. «Маяковская» многофункциональным центром Fairmont & Vesper (25 500 кв. м), где есть как отель, так и жилая часть. Впрочем, площади в Доме московского гражданского губернатора может не хватить под эти цели, предупреждают и Ивашкевич, и Уханова.