«Ростех» продаст Дом московского гражданского губернатора на Тверской

«Ростех» продаст Дом московского гражданского губернатора на ТверскойВ этом здании может появиться люксовая гостиница
Компания «РТ-капитал», отвечающая за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на торги права на три земельных участка на 0,23 га и комплекс зданий на 10 640 кв. м на Тверской улице, 20, следует из информации на ее сайте. По этому адресу, как следует из лотовой документации, находится памятник культурного наследия регионального значения «Дом московского гражданского губернатора». Часть этого комплекса была построена по проекту архитектора Матвея Казакова еще в 1770-е гг. Объект достраивался в середине XIX в.: в конце 1840-х гг. он был приобретен канцелярией гражданского генерал-губернатора.
После революции 1917 г. в здании находился Московский губернский совет рабочих и крестьянских депутатов, а затем Народный комиссариат лесной промышленности. По поручению последнего в комплексе в 1935 г. было надстроено два этажа. В лотовой документации также сказано, что «РТ-капитал» получил здания на Тверской улице в рамках инвестконтракта с фирмой «Бизнесресурс» (принадлежит президенту Союза армян России Аре Абрамяну). «Дочка» «Ростеха» должна была до 2023 г. реконструировать памятник под гостиничный комплекс: его площадь при этом должна увеличиться до 11 230 кв. м. Теперь она готова переуступить это право стороннему инвестору. Торги, как сказано на сайте «РТ-капитала», состоятся уже в конце ноября. Представитель компании пообещал ответить на вопросы «Ведомостей» позже. Получить комментарии представителя «Бизнесресурса» не удалось.
«РТ-капитал» планирует выручить за здание Дома московского гражданского губернатора не менее 2,05 млрд руб. Цена в диапазоне 1,3–1,6 млрд руб. вызвала бы больший интерес у инвесторов, считает директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игорь Пущён. По его словам, несмотря на то что здание находится на Тверской улице, статус памятника культурного наследия накладывает на него определенные ограничения, что может привести к удорожанию проекта. С ним согласна и руководитель гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова, которая говорит, что, хотя комплекс и подходит для размещения премиальной гостиницы, при такой стоимости здания такая инвестиция не выглядит целесообразной.
На реконструкцию памятника, по расчетам Ухановой, уйдет минимум 1,5 млрд руб. Владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич тоже считает, что здание Дома московского гражданского губернатора лучше всего использовать под размещение 5-звездочного отеля под управлением международного оператора. Он напоминает, что на Тверской улице уже большое количество аналогичных объектов, например InterContinental Moscow Tverskaya, Sheraton Palace, «Marriott Тверская» и т. д. Затраты на создание качественной гостиницы он оценивает в $45–56 млн (3,3–4,3 млрд руб. по курсу ЦБ. – «Ведомости»). Окупить эти затраты, по его мнению, можно будет за счет частичного размещения в комплексе апартаментов на продажу по аналогии с расположенным рядом со ст. м. «Маяковская» многофункциональным центром Fairmont & Vesper (25 500 кв. м), где есть как отель, так и жилая часть. Впрочем, площади в Доме московского гражданского губернатора может не хватить под эти цели, предупреждают и Ивашкевич, и Уханова.
Планирует ли кто-то из крупных девелоперов участвовать в торгах – узнать не удалось. Опрошенные «Ведомостями» консультанты считают, что покупкой Дома московского гражданского губернатора могут заинтересоваться компании, в портфеле которых уже есть проекты по реконструкции зданий в центре Москвы, например Vesper, Sminex или «Интеко». Представитель Vesper на вопросы «Ведомостей» не ответил. В Sminex и «Интеко» говорят, что компании комментируют только состоявшиеся сделки.