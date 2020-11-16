На месте завода «Ливиз» может появиться жилой комплекс или склад

На месте завода «Ливиз» может появиться жилой комплекс или складДом.РФ продает бывшие здания одного из старейших водочных предприятий в стране
Дом.РФ планирует продать здания бывшего ликероводочного завода «Ливиз» на Синопской набережной в Санкт-Петербурге. Это следует из презентации, опубликованной на сайте госкомпании. Там сказано, что комплекс общей площадью 33 218 кв. м занимает территорию в 3,6 га. Представитель Дом.РФ сообщил, что об аукционе может быть объявлено уже в ближайшие дни.
«Ливиз» – один из старейших ликероводочных заводов в России. Он был основан в 1897 г. под названием «Казенный винный склад» и числился главным поставщиком двора его императорского величества. В советский период предприятие было переименовано в Ленинградский ликероводочный завод («Ливиз»). Предприятие разливало водку под марками «Наша водка», «Русский стандарт», Saint Petersburg, «Менделеев», Diplomat, Golden Moscow, «Гжелка» и проч. Последним владельцем предприятия считался бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш (в 2015 г. он был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество). РБК в 2008 г. сообщал, что «Ливиз» перевел свои мощности в Красное Село, а на площадке на Синопской набережной, как писало издание, компания планировала построить многофункциональный комплекс. Однако спустя три года предприятие было признано банкротом. Здания и участок в центре Санкт-Петербурга находятся в федеральной собственности, «Ливиз» выступал арендатором этого имущества, знает один из консультантов, работавших с этими объектами.
Последним владельцем предприятия считался бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш (в 2015 г. он был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество). РБК в 2008 г. сообщал, что «Ливиз» перевел свои мощности в Красное Село, а на площадке на Синопской набережной, как писало издание, компания планировала построить многофункциональный комплекс. Однако спустя три года предприятие было признано банкротом. Здания и участок в центре Санкт-Петербурга находятся в федеральной собственности, «Ливиз» выступал арендатором этого имущества, знает один из консультантов, работавших с этими объектами.
По какой цене Дом.РФ планирует продать здания бывшего завода «Ливиз», пока не известно. По данным аналитической платформы Bnmap.pro, стоимость площадки может составлять не менее 700 млн руб., говорит председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова. Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает, что активы «Ливиза» в ходе торгов могут вырасти в цене до 1,5–2 млрд руб.
Склады вместо шампанского
«Ливиз» далеко не первое крупное алкогольное предприятие, территория которого будет отдана под застройку. Группа «Платформа», в создании которой принимал участие основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев, в этом году приобрела на торгах Московский межреспубликанский винодельческий завод и завод игристых вин «Корнет» на Рябиновой улице в Очакове. Компания планирует перестроить здания предприятий в городские склады. Ранее историческое здание «Корнета» на Садовнической улице девелопер «Галс-девелопмент» реконструировал в жилой комплекс Wine House.
Здания предприятия можно использовать под промышленные цели, сказано в презентации Дом.РФ. В отличие от Москвы склады в Санкт-Петербурге находятся в черте города или рядом с ним и пользуются стабильно высоким спросом, говорит коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев.
Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что площадка на Синопской набережной благодаря своему расположению рядом с центром Санкт-Петербурга будет более интересна девелоперам жилья. Участок расположен недалеко от основных достопримечательностей города, отмечает Сергунин. По его словам, на нем можно построить жилой комплекс общей площадью не менее 90 000 кв. м. Инвестиции в такой проект он оценивает в 5,5–6,5 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 9–12 млрд руб. С ним согласна и Доброхотова, которая добавляет, что территория завода хорошо подходит для строительства как жилого, так и многофункционального комплекса, который бы включал в себя апартаменты, гостиницу или офисы. Инвестиционно привлекательной называет территорию «Ливиза» и Денис Лебедев, вице-президент по развитию девелоперской компании Glorax Development, которая занимается строительством жилья в Санкт-Петербурге. Но он обращает внимание на то, что рядом с участком предприятия находится ТЭЦ, поэтому будущему покупателю предстоит решить вопрос с сокращением санитарно-защитной зоны.
Инвестиции в такой проект он оценивает в 5,5–6,5 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 9–12 млрд руб. С ним согласна и Доброхотова, которая добавляет, что территория завода хорошо подходит для строительства как жилого, так и многофункционального комплекса, который бы включал в себя апартаменты, гостиницу или офисы. Инвестиционно привлекательной называет территорию «Ливиза» и Денис Лебедев, вице-президент по развитию девелоперской компании Glorax Development, которая занимается строительством жилья в Санкт-Петербурге. Но он обращает внимание на то, что рядом с участком предприятия находится ТЭЦ, поэтому будущему покупателю предстоит решить вопрос с сокращением санитарно-защитной зоны.