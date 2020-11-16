На месте завода «Ливиз» может появиться жилой комплекс или склад

Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что площадка на Синопской набережной благодаря своему расположению рядом с центром Санкт-Петербурга будет более интересна девелоперам жилья. Участок расположен недалеко от основных достопримечательностей города, отмечает Сергунин. По его словам, на нем можно построить жилой комплекс общей площадью не менее 90 000 кв. м. Инвестиции в такой проект он оценивает в 5,5–6,5 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 9–12 млрд руб. С ним согласна и Доброхотова, которая добавляет, что территория завода хорошо подходит для строительства как жилого, так и многофункционального комплекса, который бы включал в себя апартаменты, гостиницу или офисы. Инвестиционно привлекательной называет территорию «Ливиза» и Денис Лебедев, вице-президент по развитию девелоперской компании Glorax Development, которая занимается строительством жилья в Санкт-Петербурге. Но он обращает внимание на то, что рядом с участком предприятия находится ТЭЦ, поэтому будущему покупателю предстоит решить вопрос с сокращением санитарно-защитной зоны.