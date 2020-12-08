Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

В Москву сейчас чаще приезжают не в командировку, а в отпуск

Это меняет структуру спроса на отели, хостелы и посуточную аренду квартир
Марина Скубицкая
Наталья Шарапова / для Ведомостей

Летом 2020 г. в столицу приехало на 75% меньше туристов, чем в прошлом году, рассказал Кирилл Пуртов, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы, на пресс-конференции в октябре. Однако сразу после снятия первых ограничений, с середины июня по август, в городе побывало более 1,5 млн человек из регионов РФ. «Москва, как лидер по объему въездного турпотока в России (25 млн туристов за 2019 г.), за первое полугодие 2020 г. потеряла более 6 млн туристских прибытий, или около 55% совокупного турпотока (внутренние и въездные туристы). В сравнимых с 2019 г. показателях Москва летом недополучила более 75% туристов, туристские траты сократились примерно на 10–15%», – уточнил Пуртов. 

Доля путешественников из ближайших к Москве регионов возросла на 20% по сравнению с 2019 г. Увеличился турпоток с юга России и Поволжья. И уже в июне средние показатели загрузки отелей выросли до 17,1% (в апреле было в среднем 6,4%). «По данным контрольно-кассовой техники, обороты гостиничного сектора в августе по сравнению с июнем увеличились на 81%, составив 3,7 млрд руб., туристических агентств – на 114%, составив 36 млрд руб.», – цитирует Пуртова ТАСС. Но в целом за первое полугодие бюджет Москвы недополучил около 37 млрд руб., а потери туристского потребления за этот период оцениваются в 270 млрд руб. 

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных