В Москву сейчас чаще приезжают не в командировку, а в отпуск

В Москву сейчас чаще приезжают не в командировку, а в отпускЭто меняет структуру спроса на отели, хостелы и посуточную аренду квартир
Летом 2020 г. в столицу приехало на 75% меньше туристов, чем в прошлом году, рассказал Кирилл Пуртов, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы, на пресс-конференции в октябре. Однако сразу после снятия первых ограничений, с середины июня по август, в городе побывало более 1,5 млн человек из регионов РФ. «Москва, как лидер по объему въездного турпотока в России (25 млн туристов за 2019 г.), за первое полугодие 2020 г. потеряла более 6 млн туристских прибытий, или около 55% совокупного турпотока (внутренние и въездные туристы). В сравнимых с 2019 г. показателях Москва летом недополучила более 75% туристов, туристские траты сократились примерно на 10–15%», – уточнил Пуртов.
Доля путешественников из ближайших к Москве регионов возросла на 20% по сравнению с 2019 г. Увеличился турпоток с юга России и Поволжья. И уже в июне средние показатели загрузки отелей выросли до 17,1% (в апреле было в среднем 6,4%). «По данным контрольно-кассовой техники, обороты гостиничного сектора в августе по сравнению с июнем увеличились на 81%, составив 3,7 млрд руб., туристических агентств – на 114%, составив 36 млрд руб.», – цитирует Пуртова ТАСС. Но в целом за первое полугодие бюджет Москвы недополучил около 37 млрд руб., а потери туристского потребления за этот период оцениваются в 270 млрд руб.