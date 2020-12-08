В Москву сейчас чаще приезжают не в командировку, а в отпуск

Летом 2020 г. в столицу приехало на 75% меньше туристов, чем в прошлом году, рассказал Кирилл Пуртов, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы, на пресс-конференции в октябре. Однако сразу после снятия первых ограничений, с середины июня по август, в городе побывало более 1,5 млн человек из регионов РФ. «Москва, как лидер по объему въездного турпотока в России (25 млн туристов за 2019 г.), за первое полугодие 2020 г. потеряла более 6 млн туристских прибытий, или около 55% совокупного турпотока (внутренние и въездные туристы). В сравнимых с 2019 г. показателях Москва летом недополучила более 75% туристов, туристские траты сократились примерно на 10–15%», – уточнил Пуртов.