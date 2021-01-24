Mercury увела из «Метрополя» бутики Versace, Valentino и Hublot

К примеру, 630 кв. м в гостинице занимал магазин Valentino. Теперь он переехал в соседнее здание в Третьяковском проезде. Еще 165 кв. м арендовал бутик швейцарского часового бренда Hublot; сейчас он представлен в ЦУМе на Петровке, сказано на сайте универмага. В «Метрополе» должен был открыться и первый в Москве магазин итальянского бренда Versace, однако из-за разногласий между владельцем гостиницы и Mercury он был запущен в «Барвихе Luxury Village», знает один из партнеров продавца люксовых товаров. Это подтверждается и информацией на сайте «Барвихи Luxury Village». Впрочем, в «Метрополе» пока остаются два бутика Mercury – Rolex и Patek Philippe, сказано на сайте компании. Планируется ли их перевозить в другие места, не известно.