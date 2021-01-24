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Mercury увела из «Метрополя» бутики Versace, Valentino и Hublot

Компания не смогла договориться с владельцем отеля о скидках на аренду помещений
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в России продавец люксовых товаров – компания Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина отказалась от части площадей в принадлежащей бизнесмену Александру Клячину гостинице «Метрополь», находящейся в Театральном проезде в центре Москвы. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам конфликта. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Mercury требовала предоставить скидку на аренду помещений в связи с пандемией COVID-19, однако стороны так и не смогли договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. В итоге компания в одностороннем порядке расторгла договор с «Метрополем» и перевела часть бутиков в собственные объекты.

К примеру, 630 кв. м в гостинице занимал магазин Valentino. Теперь он переехал в соседнее здание в Третьяковском проезде. Еще 165 кв. м арендовал бутик швейцарского часового бренда Hublot; сейчас он представлен в ЦУМе на Петровке, сказано на сайте универмага. В «Метрополе» должен был открыться и первый в Москве магазин итальянского бренда Versace, однако из-за разногласий между владельцем гостиницы и Mercury он был запущен в «Барвихе Luxury Village», знает один из партнеров продавца люксовых товаров. Это подтверждается и информацией на сайте «Барвихи Luxury Village». Впрочем, в «Метрополе» пока остаются два бутика Mercury – Rolex и Patek Philippe, сказано на сайте компании. Планируется ли их перевозить в другие места, не известно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных