«Кухня на районе» открыла штаб-квартиру в коворкинге «Ключ» на Остоженке

Сервис по доставке еды «Кухня на районе» открыл штаб-квартиру в коворкинге «Ключ» на Остоженке. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой сети гибких офисов. По его словам, компания займет там пять этажей общей площадью 2005 кв. м (150 рабочих мест с возможностью увеличения до 200). Представитель «Кухни на районе» информацию о новой штаб-квартире подтвердил. По его словам, компания переехала в «Ключ» из классического бизнес-центра «Фактория», который находится на Вятской улице. Выбор коворкинга он объясняет более выгодными условиями аренды помещений и удачным расположением офиса в самом центре Москвы.