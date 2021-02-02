Конкуренцию офису «Газпром нефти» в Петербурге составит музей

Конкуренцию офису «Газпром нефти» в Петербурге составит музейГрадозащитники против любого строительства на территории Охтинского мыса
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры совместно с правительством Санкт-Петербурга и «Газпромом» представить до 1 мая 2021 г. предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге.
Поручение было утверждено по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием Путина 10 декабря 2020 г. Член СПЧ Константин Михайлов спросил Путина о судьбе Охтинского мыса, на территории которого планировалось построить офисный центр «Газпром нефти». «Перед этой дилеммой – создать археологический заповедник мирового класса или построить очередной офисный комплекс в Санкт-Петербурге – надо все-таки выбрать первое», – посоветовал президенту Михайлов.
«Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник – это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место», – согласился Путин. Впрочем, из поручения президента до конца не ясно, будет ли создание музея-заповедника мешать строительству административного здания.
В собственности «Газпром нефти» находится 4,7 га Охтинского мыса. Компания намерена построить там деловой центр «Хрустальный корабль» по проекту японской компания Nikken Sekkei.