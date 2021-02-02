Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Конкуренцию офису «Газпром нефти» в Петербурге составит музей

Градозащитники против любого строительства на территории Охтинского мыса
Анастасия Беляева
Роман Пименов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры совместно с правительством Санкт-Петербурга и «Газпромом» представить до 1 мая 2021 г. предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге.

Поручение было утверждено по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием Путина 10 декабря 2020 г. Член СПЧ Константин Михайлов спросил Путина о судьбе Охтинского мыса, на территории которого планировалось построить офисный центр «Газпром нефти». «Перед этой дилеммой – создать археологический заповедник мирового класса или построить очередной офисный комплекс в Санкт-Петербурге – надо все-таки выбрать первое», – посоветовал президенту Михайлов.

«Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник – это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место», – согласился Путин. Впрочем, из поручения президента до конца не ясно, будет ли создание музея-заповедника мешать строительству административного здания.

В собственности «Газпром нефти» находится 4,7 га Охтинского мыса. Компания намерена построить там деловой центр «Хрустальный корабль» по проекту японской компания Nikken Sekkei.

Вы видите 44% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных