Конкуренцию офису «Газпром нефти» в Петербурге составит музей

«Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник – это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место», – согласился Путин. Впрочем, из поручения президента до конца не ясно, будет ли создание музея-заповедника мешать строительству административного здания.