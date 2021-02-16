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ПИК может построить крупный торговый центр на юго-востоке столицы

Он появится на месте бывшего филиала универмага «Москва»
Антон Филатов
Участок на Зеленодольской улице хорошо подходит для строительства как торгового центра, так и жилого комплекса /Андрей Гордеев / Ведомости

Структура группы ПИК приобрела права на 3 га земли на Зеленодольской улице в Кузьминках, рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки. По их словам, на этой территории сейчас находится в том числе бывший филиал универмага «Москва» (5450 кв. м), он же ТЦ «Зеленодольская, 44».

На его месте компания планирует построить современный торгово-развлекательный центр, говорят собеседники «Ведомостей». По данным Росреестра, земля и расположенный на ней объект недвижимости принадлежал фирме «Афганец», которая еще в 2018 г. была признана банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных