ПИК может построить крупный торговый центр на юго-востоке столицы

Структура группы ПИК приобрела права на 3 га земли на Зеленодольской улице в Кузьминках, рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки. По их словам, на этой территории сейчас находится в том числе бывший филиал универмага «Москва» (5450 кв. м), он же ТЦ «Зеленодольская, 44».