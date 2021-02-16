ПИК может построить крупный торговый центр на юго-востоке столицы

ПИК может построить крупный торговый центр на юго-востоке столицыОн появится на месте бывшего филиала универмага «Москва»
Структура группы ПИК приобрела права на 3 га земли на Зеленодольской улице в Кузьминках, рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки. По их словам, на этой территории сейчас находится в том числе бывший филиал универмага «Москва» (5450 кв. м), он же ТЦ «Зеленодольская, 44».
На его месте компания планирует построить современный торгово-развлекательный центр, говорят собеседники «Ведомостей». По данным Росреестра, земля и расположенный на ней объект недвижимости принадлежал фирме «Афганец», которая еще в 2018 г. была признана банкротом.
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