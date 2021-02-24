Сеть CEO Spaces откроет крупный коворкинг в жилом комплексе на северо-востоке Москвы

По их словам, особенность этого проекта заключается в том, что управлять им будут сразу две компании. Кроме CEO Spaces в нем участвует и Mоss Boutique Hotel. Первая будет отвечать за привлечение клиентов, а вторая – за организацию сервиса и создание дизайна интерьеров. Инвестиции в проект стороны оценивает в 50 000 руб. за 1 кв. м. Открытие коворкинга запланировано на конец II квартала 2021 г.