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Сеть CEO Spaces откроет крупный коворкинг в жилом комплексе на северо-востоке Москвы

Такой формат набирает популярность после перехода сотрудников компаний на удаленную работу
Антон Филатов
Формат удаленной работы будет использоваться и после пандемии, а значит, гибкие офисы в жилых домах будут востребованы /CEO SPACES

Компания CEO Spaces планирует открыть в жилом комплексе «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице коворкинг общей площадью 1160 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер CEO Spaces Гурген Шекоян и подтвердил Рустам Топчиев, заместитель гендиректора MR Group (девелопер «Савеловского сити»).

По их словам, особенность этого проекта заключается в том, что управлять им будут сразу две компании. Кроме CEO Spaces в нем участвует и Mоss Boutique Hotel. Первая будет отвечать за привлечение клиентов, а вторая – за организацию сервиса и создание дизайна интерьеров. Инвестиции в проект стороны оценивает в 50 000 руб. за 1 кв. м. Открытие коворкинга запланировано на конец II квартала 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных