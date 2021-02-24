Сеть CEO Spaces откроет крупный коворкинг в жилом комплексе на северо-востоке Москвы

Сеть CEO Spaces откроет крупный коворкинг в жилом комплексе на северо-востоке МосквыТакой формат набирает популярность после перехода сотрудников компаний на удаленную работу
Компания CEO Spaces планирует открыть в жилом комплексе «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице коворкинг общей площадью 1160 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер CEO Spaces Гурген Шекоян и подтвердил Рустам Топчиев, заместитель гендиректора MR Group (девелопер «Савеловского сити»).
По их словам, особенность этого проекта заключается в том, что управлять им будут сразу две компании. Кроме CEO Spaces в нем участвует и Mоss Boutique Hotel. Первая будет отвечать за привлечение клиентов, а вторая – за организацию сервиса и создание дизайна интерьеров. Инвестиции в проект стороны оценивает в 50 000 руб. за 1 кв. м. Открытие коворкинга запланировано на конец II квартала 2021 г.
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