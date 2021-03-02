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Москва стала лидером по загрузке гостиниц в Европе

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Антон Филатов
Закрытие границ и, по сути, невозможность выезда из России стимулировали интерес к внутреннему туризму /Евгений Разумный / Ведомости

Российская столица начиная с ноября прошлого года занимает 1-е место в Европе по уровню загрузки гостиниц. Это следует из отчета международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая учитывала при составлении рейтинга объекты категории «3–5 звезд».

К примеру, в ноябре московские отели были заполнены на 39%, тогда как в Стамбуле, который был лидером рейтинга месяцем ранее, этот показатель снизился до 37,3%. В декабре уровень загрузки в российской столице поднялся до 43,3%, что более чем в 1,5 раза выше, чем в крупнейшем городе Турции. В первый месяц 2021 г. этот показатель в Москве практически не изменился – 43,6%, но на 2-е место вышел Баку: там в среднем в январе было загружено 26% номеров в гостиницах. Стамбул же опустился на 3-е место (24%) и делит его с Санкт-Петербургом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных