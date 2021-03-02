Москва стала лидером по загрузке гостиниц в Европе

К примеру, в ноябре московские отели были заполнены на 39%, тогда как в Стамбуле, который был лидером рейтинга месяцем ранее, этот показатель снизился до 37,3%. В декабре уровень загрузки в российской столице поднялся до 43,3%, что более чем в 1,5 раза выше, чем в крупнейшем городе Турции. В первый месяц 2021 г. этот показатель в Москве практически не изменился – 43,6%, но на 2-е место вышел Баку: там в среднем в январе было загружено 26% номеров в гостиницах. Стамбул же опустился на 3-е место (24%) и делит его с Санкт-Петербургом.