Пензенский девелопер «Рисан» выходит на столичный рынок жилья

Права на этот узел в октябре прошлого года на открытых торгах приобрела структура «Основы» за 1,64 млрд руб. Другая структура «Рисана» – «Инвест-девелопмент» в декабре получил 25% в фирме «Маклай девелопмент», которой, как сообщала газета «Коммерсантъ», принадлежат права на 2,4 га на ул. Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Там «Основа», по сведениям издания, может построить жилой комплекс на 56 000 кв. м.