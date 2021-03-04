Пензенский девелопер «Рисан» выходит на столичный рынок жилья

Пензенский девелопер «Рисан» выходит на столичный рынок жильяГруппа «Основа» нашла нового партнера для реализации проектов в Москве
Пензенский девелопер «Рисан» стал партнером группы «Основа» как минимум по двум проектам в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», в середине января бенефициаром 50% долей фирмы «Специализированный застройщик «Северянин», которая выступает девелопером проекта многофункционального комплекса с апартаментами на 171 000 кв. м в рамках транспортно-пересадочного узла «Ростокино» на пр-те Мира, стала компания «Рисан-девелопмент».
Права на этот узел в октябре прошлого года на открытых торгах приобрела структура «Основы» за 1,64 млрд руб. Другая структура «Рисана» – «Инвест-девелопмент» в декабре получил 25% в фирме «Маклай девелопмент», которой, как сообщала газета «Коммерсантъ», принадлежат права на 2,4 га на ул. Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Там «Основа», по сведениям издания, может построить жилой комплекс на 56 000 кв. м.
Президент «Основы» Александр Ручьев и совладелец группы «Рисан» Андрей Саморуков информацию о партнерстве подтвердили, но условия сотрудничества раскрыть отказались, сообщив лишь, что стороны рассматривают и другие совместные проекты.