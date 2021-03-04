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Пензенский девелопер «Рисан» выходит на столичный рынок жилья

Группа «Основа» нашла нового партнера для реализации проектов в Москве
Антон Филатов
Коллаборация с московскими девелоперами позволяет региональным игрокам выйти на столичный рынок /Денис Абрамов / Ведомости

Пензенский девелопер «Рисан» стал партнером группы «Основа» как минимум по двум проектам в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», в середине января бенефициаром 50% долей фирмы «Специализированный застройщик «Северянин», которая выступает девелопером проекта многофункционального комплекса с апартаментами на 171 000 кв. м в рамках транспортно-пересадочного узла «Ростокино» на пр-те Мира, стала компания «Рисан-девелопмент».

Права на этот узел в октябре прошлого года на открытых торгах приобрела структура «Основы» за 1,64 млрд руб. Другая структура «Рисана» – «Инвест-девелопмент» в декабре получил 25% в фирме «Маклай девелопмент», которой, как сообщала газета «Коммерсантъ», принадлежат права на 2,4 га на ул. Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Там «Основа», по сведениям издания, может построить жилой комплекс на 56 000 кв. м.

Президент «Основы» Александр Ручьев и совладелец группы «Рисан» Андрей Саморуков информацию о партнерстве подтвердили, но условия сотрудничества раскрыть отказались, сообщив лишь, что стороны рассматривают и другие совместные проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных