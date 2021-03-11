ПИК выкупает часть проекта Ligovsky City недалеко от центра Санкт-Петербурга

ПИК выкупает часть проекта Ligovsky City недалеко от центра Санкт-ПетербургаПока это крупнейший проект группы в этом городе
Группа ПИК ведет переговоры с Glorax Development Андрея Биржина о покупке у нее части проекта жилого комплекса Ligovsky City, который расположен на Лиговском проспекте недалеко от центра Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на очень высокой стадии.
На сайте Glorax Development сказано, что в рамках проекта Ligovsky City компания планирует возвести по программе редевелопмента промышленных территорий исторического центра Санкт-Петербурга 800 000 кв. м недвижимости. Компания уже закончила строительство первых двух кварталов общей площадью 193 000 кв. м. Впрочем, ПИК покупает несколько последующих очередей проекта общей продаваемой площадью около 200 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей».