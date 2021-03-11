ПИК выкупает часть проекта Ligovsky City недалеко от центра Санкт-Петербурга

Группа ПИК ведет переговоры с Glorax Development Андрея Биржина о покупке у нее части проекта жилого комплекса Ligovsky City, который расположен на Лиговском проспекте недалеко от центра Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на очень высокой стадии.