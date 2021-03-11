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ПИК выкупает часть проекта Ligovsky City недалеко от центра Санкт-Петербурга

Пока это крупнейший проект группы в этом городе
Антон Филатов
В Санкт-Петербурге мало хороших площадок под строительство жилья, поэтому игроки вынуждены рассматривать земельные участки, которые требуют изменения градостроительной документации /vk.com / ligovka271

Группа ПИК ведет переговоры с Glorax Development Андрея Биржина о покупке у нее части проекта жилого комплекса Ligovsky City, который расположен на Лиговском проспекте недалеко от центра Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на очень высокой стадии.

На сайте Glorax Development сказано, что в рамках проекта Ligovsky City компания планирует возвести по программе редевелопмента промышленных территорий исторического центра Санкт-Петербурга 800 000 кв. м недвижимости. Компания уже закончила строительство первых двух кварталов общей площадью 193 000 кв. м. Впрочем, ПИК покупает несколько последующих очередей проекта общей продаваемой площадью около 200 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных