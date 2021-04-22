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Группа ЛСР хочет выйти на рынок элитного жилья Москвы

Она может стать партнером MR Group и сына Владимира Когана по люксовому проекту на Остоженке
Антон Филатов Дарья Молоткова
Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство cпециализированного застройщика «ЛСР. Объект» о приобретении 100% ООО «Соймоновский», сказано на сайте ведомства. Этой фирме принадлежат права на 0,9 га в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя. Изначально она принадлежала структуре экс-владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, который еще в 2015 г. планировал построить на этой площадке элитный жилой комплекс. В 2019 г. бизнесмен скончался, его активы перешли к наследникам. Сейчас ООО «Соймоновский», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Якову Когану, младшему сыну бывшего владельца «Уралсиба». В прошлом году он для застройки площадки привлек в качестве fee-девелопера MR Group, одного из крупнейших игроков на рынке жилья в Москве. Общая площадь жилого комплекса должна была составить 37 000 кв. м.

«ЛСР. Объект» входит в группу ЛСР, которая, по данным единого ресурса застройщиков, является вторым крупнейшим девелопером жилья в России. Сейчас в активной стройке у нее находится 2,8 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. составила 118 млрд руб. Стоимость портфеля на 31 декабря прошлого года – 276,2 млрд руб. Основной владелец группы ЛСР – Андрей Молчанов, которому принадлежит 50,33% группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных