Группа ЛСР хочет выйти на рынок элитного жилья Москвы

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство cпециализированного застройщика «ЛСР. Объект» о приобретении 100% ООО «Соймоновский», сказано на сайте ведомства. Этой фирме принадлежат права на 0,9 га в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя. Изначально она принадлежала структуре экс-владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, который еще в 2015 г. планировал построить на этой площадке элитный жилой комплекс. В 2019 г. бизнесмен скончался, его активы перешли к наследникам. Сейчас ООО «Соймоновский», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Якову Когану, младшему сыну бывшего владельца «Уралсиба». В прошлом году он для застройки площадки привлек в качестве fee-девелопера MR Group, одного из крупнейших игроков на рынке жилья в Москве. Общая площадь жилого комплекса должна была составить 37 000 кв. м.