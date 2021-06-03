Член семьи Усманова Антон Винер нашел партнера на девелоперский проект

Член семьи Усманова Антон Винер нашел партнера на девелоперский проектЭкс-министр Сергей Шматко поможет «Родине» застроить «Искру»
Бывший министр энергетики Сергей Шматко стал совладельцем компании «Градпроект», которой принадлежат права на застройку территории стадиона «Искра» на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 14 мая ему принадлежит 30% этой фирмы. Остальные доли – у девелоперской группы «Родина» и ее основного владельца Антона Винера. Последний – сын Ирины Винер-Усмановой, супруги миллиардера Алишера Усманова (7-е место в рейтинге Forbes 2021 г., состояние – $18,4 млрд).
«Родина» планирует строительство на территории «Искры» многофункционального комплекса общей площадью 138 300 кв. м, сказано на сайте компании. Он будет включать в себя жилье, офисы, образовательный и спортивный кластеры (школы фигурного катания, фехтования, тенниса, хоккея и проч.). Инвестиции в проект сооснователь «Родины» Владимир Щекин оценивает в 17 млрд руб. Его планируется завершить к 2026 г.
Шматко с 2008 по 2012 г. был министром энергетики России. Сейчас он входит в совет директоров ПАО «Россети» и занимается бизнесом. К примеру, ему принадлежит 37% в компании «Монтажтехстрой», которая занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности. У Шматко, согласно «СПАРК-Интерфаксу», также есть доля в компании «Геленджикский курортный комплекс «Меридиан». Ее совладельцы – сын главы госкорпорации «Ростех» Станислав Чемезов, дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и гендиректор Независимой страховой группы Владимир Майшев. Получить комментарии Шматко не удалось.
И жилье, и гимнастика
Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», 25 мая Сергей Шматко также учредил АО «Верейская, 12». Ранее по такому адресу в Москве было запланировано строительство многофункционального комплекса на 110 000 кв. м, включающего в себя апартаменты, офисы, а также центр художественной гимнастики Ирины Винер. Гендиректор «Верейской, 12» Олег Садчиков от комментариев отказался. Один из консультантов, работавший с проектом, уверяет, что группа «Родина» не имеет никакого отношения к этому проекту. На данный момент, по его словам, у «Верейской, 12» нет никаких активов. Для чего она была создана, источник не объяснил.
Выбор партнера Щекин объясняет тем, что «у него есть огромный опыт в развитии технологически сложных проектов в различных сегментах». Это, по его словам, должно помочь группе создать на территории «Искры» спортивно-образовательный и жилой кластер «самого высокого уровня».
В лице Шматко проект «Родины» получает прежде всего серьезный административный ресурс, отмечает директор направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова. С ней согласен и партнер Colliers Владимир Сергунин, который говорит, что Шматко в данной ситуации выступает как партнер, способный пролоббировать различные инициативы на государственном уровне. С учетом тех денежных средств, которые девелоперы планируют вложить в строительство многофункционального комплекса, партнерство двух сторон может оказаться успешным и взаимовыгодным, резюмирует Артемова.
Управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов также говорит, что многие девелоперы часто привлекают соинвесторов в свои проекты, особенно на ранних стадиях, когда банковское финансирование для них еще недоступно. К примеру, миноритарий сети «Магнит» Алексей Богачев не так давно стал партнером Level Group Вадима Мошковича и Кирилла Игнахина по застройке территории завода «Машиноаппарат» на Саввинской набережной, а пензенская компания «Рисан» получила долю в проекте группы «Основа» в рамках транспортно-пересадочного узла «Ростокино» на пр-те Мира. Недвижимость остается одним из самых высокодоходных инструментов для инвесторов, поэтому таких сделок будет все больше, считает Богданов.
Согласен с этим и Сергунин: доходность инвестиций от вложений в девелоперские жилые проекты в этом районе может составлять 25–30%.
Проект «Искра» интересен прежде всего с точки зрения своей концепции: он будет включать всю необходимую для жизни инфраструктуру (физкультурно-оздоровительные комплексы, деловой центр, общепит и торговлю), а значит, будет пользоваться спросом у покупателей, объясняет выбор объекта для инвестиций директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Новостройки в этом районе, по его словам, сейчас крайне востребованы, причем наиболее популярные проекты, такие как «Life Ботанический сад» и «Ye’s Ботаника», уже распроданы. Средняя стоимость квартир в этом районе сейчас составляет 247 500 руб. за 1 кв. м, но в проекте «Искра» с учетом всех особенностей площадки цены на старте могут доходить до 330 000 руб. за 1 кв. м, говорит Родионцев. С ним согласна и Артемова, которая отмечает, что у площадки очень удачное расположение: рядом находятся метро, ВДНХ и Ботанический сад.