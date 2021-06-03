Член семьи Усманова Антон Винер нашел партнера на девелоперский проект

Проект «Искра» интересен прежде всего с точки зрения своей концепции: он будет включать всю необходимую для жизни инфраструктуру (физкультурно-оздоровительные комплексы, деловой центр, общепит и торговлю), а значит, будет пользоваться спросом у покупателей, объясняет выбор объекта для инвестиций директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Новостройки в этом районе, по его словам, сейчас крайне востребованы, причем наиболее популярные проекты, такие как «Life Ботанический сад» и «Ye’s Ботаника», уже распроданы. Средняя стоимость квартир в этом районе сейчас составляет 247 500 руб. за 1 кв. м, но в проекте «Искра» с учетом всех особенностей площадки цены на старте могут доходить до 330 000 руб. за 1 кв. м, говорит Родионцев. С ним согласна и Артемова, которая отмечает, что у площадки очень удачное расположение: рядом находятся метро, ВДНХ и Ботанический сад.