На рынке складов закрылась крупнейшая сделка за всю его историю

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан. Они добавляют, что два комплекса на 260 000 кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в Подмосковье. Еще один, на 135 000 кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской области.