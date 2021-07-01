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На рынке складов закрылась крупнейшая сделка за всю его историю

Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 000 кв. м в Подмосковье и Самарской области
Антон Филатов
Многие продавцы маркетплейса предпочитают отгружать свои товары на склады в Москве и Московской области, так как именно там больше всего онлайн-покупателей /Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан. Они добавляют, что два комплекса на 260 000 кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в Подмосковье. Еще один, на 135 000 кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской области.

Последний проект Ozon уже анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме, но его общая площадь тогда не была известна. Все эти площади интернет-ритейлер после окончания строительства, согласно условиям соглашения, возьмет в аренду. Представители Ozon и PNK Group эту информацию подтвердили, представитель СBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказался. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что строительство этих складских комплексов может обойтись PNK Group в 13,8–14,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных