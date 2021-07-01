На рынке складов закрылась крупнейшая сделка за всю его историю

На рынке складов закрылась крупнейшая сделка за всю его историюOzon арендовал три логистических комплекса почти на 400 000 кв. м в Подмосковье и Самарской области
Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан. Они добавляют, что два комплекса на 260 000 кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в Подмосковье. Еще один, на 135 000 кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской области.
Последний проект Ozon уже анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме, но его общая площадь тогда не была известна. Все эти площади интернет-ритейлер после окончания строительства, согласно условиям соглашения, возьмет в аренду. Представители Ozon и PNK Group эту информацию подтвердили, представитель СBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказался. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что строительство этих складских комплексов может обойтись PNK Group в 13,8–14,6 млрд руб.