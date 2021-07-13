«Страна девелопмент» построит жилой комплекс на 300 000 кв. м в Тюмени

Госкомпания Дом.РФ определила еще один пилотный проект по строительству жилого комплекса с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Им станет микрорайон Плеханово на 307 000 кв. м в Тюмени, возведением которого займется компания «Страна девелопмент», сообщил «Ведомостям» ее гендиректор Александр Гайдуков. Представители главного управления строительства Тюменской области и Дом.РФ эту информацию подтвердили. Для этих целей «Страна девелопменту» выделен участок на 51 га рядом с аэропортом «Плеханово». Инвестиции в этот проект, по словам Гайдукова, составят около 18 млрд руб., его строительство начнется осенью этого года.