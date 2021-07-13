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«Страна девелопмент» построит жилой комплекс на 300 000 кв. м в Тюмени

Это один из пилотных проектов, который будет реализован с использованием механизма инфраструктурных облигаций
Дарья Молоткова Антон Филатов
У компании, которая будет строить пилотный проект в Тюмени с использованием инфраструктурных облигаций, есть проект и в Москве /«Страна-Девелопмент»

Госкомпания Дом.РФ определила еще один пилотный проект по строительству жилого комплекса с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Им станет микрорайон Плеханово на 307 000 кв. м в Тюмени, возведением которого займется компания «Страна девелопмент», сообщил «Ведомостям» ее гендиректор Александр Гайдуков. Представители главного управления строительства Тюменской области и Дом.РФ эту информацию подтвердили. Для этих целей «Страна девелопменту» выделен участок на 51 га рядом с аэропортом «Плеханово». Инвестиции в этот проект, по словам Гайдукова, составят около 18 млрд руб., его строительство начнется осенью этого года.

Инфраструктурные облигации – новый механизм финансирования проектов в регионах: его разработка началась в прошлом году. Эта программа позволит привлечь средства частных инвесторов под поручительства Дом.РФ. В дальнейшем вырученные средства планируется выделить застройщикам в виде льготных кредитов (3-4% на срок до 15 лет, минимальная сумма – 300 млн руб.), которые они могут направить на создание инфраструктуры жилых комплексов (детские площадки, медицинские учреждения, школы и проч.) и их окружения (например, дороги). В рамках всей программы планируется разместить ценные бумаги общей стоимостью до 1 трлн руб. До конца года будут выпущены облигации на 20 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных