ВТБ продал недостроенный центр «Новалэнд» в Красноярске

ВТБ продал недостроенный центр «Новалэнд» в КрасноярскеЭтот объект должен был стать крупнейшим торговым комплексом в регионе
Красноярский бизнесмен Павел Городов стал победителем торгов по продаже имущества ООО «ТК Проперти»: этой компании принадлежит недостроенный торговый комплекс «Новалэнд» в Красноярске. Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Городов эту информацию «Ведомостям» подтвердил.
«Новалэнд» – один из самых известных долгостроев Красноярска. Его строительство началось еще в 2013 г., комплекс должен был стать крупнейшим торговым центром во всем регионе. Предполагалось, что его общая площадь составит 240 000 кв. м, а якорным арендатором станет «Ашан». Для сравнения: сейчас самым масштабным объектом такого формата в Красноярске считается торговый центр «Планета» на 125 000 кв. м.
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