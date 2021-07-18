ВТБ продал недостроенный центр «Новалэнд» в Красноярске

«Новалэнд» – один из самых известных долгостроев Красноярска. Его строительство началось еще в 2013 г., комплекс должен был стать крупнейшим торговым центром во всем регионе. Предполагалось, что его общая площадь составит 240 000 кв. м, а якорным арендатором станет «Ашан». Для сравнения: сейчас самым масштабным объектом такого формата в Красноярске считается торговый центр «Планета» на 125 000 кв. м.