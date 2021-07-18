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ВТБ продал недостроенный центр «Новалэнд» в Красноярске

Этот объект должен был стать крупнейшим торговым комплексом в регионе
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Новалэнд» – один из самых известных долгостроев Красноярска /Яндекс.Карты

Красноярский бизнесмен Павел Городов стал победителем торгов по продаже имущества ООО «ТК Проперти»: этой компании принадлежит недостроенный торговый комплекс «Новалэнд» в Красноярске. Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Городов эту информацию «Ведомостям» подтвердил.

«Новалэнд» – один из самых известных долгостроев Красноярска. Его строительство началось еще в 2013 г., комплекс должен был стать крупнейшим торговым центром во всем регионе. Предполагалось, что его общая площадь составит 240 000 кв. м, а якорным арендатором станет «Ашан». Для сравнения: сейчас самым масштабным объектом такого формата в Красноярске считается торговый центр «Планета» на 125 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных